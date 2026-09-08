Santhera Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A3EJMQ / ISIN: CH1276028821
|Marktbericht
|
08.09.2026 17:58:46
Schwache Performance in Zürich: SPI gibt letztendlich nach
Zum Handelsende tendierte der SPI im SIX-Handel 1,09 Prozent schwächer bei 19 848,24 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,482 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,254 Prozent auf 20 117,66 Punkte an der Kurstafel, nach 20 066,71 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 19 809,15 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20 150,71 Zählern.
So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 20 509,58 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, wies der SPI einen Wert von 18 852,87 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 08.09.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 17 059,12 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 8,80 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 20 636,94 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 847,58 Punkte.
SPI-Top-Flop-Aktien
Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit MindMaze Therapeutics (+ 10,58 Prozent auf 0,18 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 9,96 Prozent auf 17,00 CHF), Perrot Duval SA (+ 5,93 Prozent auf 125,00 CHF), Ascom (+ 5,09 Prozent auf 5,57 CHF) und Schlatter Industries (+ 4,57 Prozent auf 18,30 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Novartis (-10,89 Prozent auf 111,80 CHF), Burkhalter (-8,41 Prozent auf 122,00 CHF), Adval Tech (-7,76 Prozent auf 40,40 CHF), Curatis (-6,70 Prozent auf 19,50 CHF) und DocMorris (-6,69 Prozent auf 10,04 CHF) unter Druck.
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf
Die Novartis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 8 398 071 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 307,866 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Adval Tech AG
|41,80
|0,00%
|Ascom
|5,40
|0,19%
|Burkhalter Holding AG
|141,00
|0,00%
|Curatis AG
|19,50
|-6,70%
|DocMorris AG (ex Zur Rose)
|10,70
|-6,88%
|EvoNext Holdings AG
|2,38
|0,00%
|Logitech S.A.
|84,40
|-1,63%
|MindMaze Therapeutics
|0,19
|10,59%
|Novartis AG
|118,66
|-11,42%
|Perrot Duval SA
|125,00
|5,93%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|379,00
|-1,51%
|Santhera Pharmaceuticals AG
|17,98
|9,50%
|Schlatter Industries AG
|18,30
|4,57%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|19 848,24
|-1,09%
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