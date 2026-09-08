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WKN DE: A3EJMQ / ISIN: CH1276028821

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Marktbericht 08.09.2026 17:58:46

Schwache Performance in Zürich: SPI gibt letztendlich nach

Schwache Performance in Zürich: SPI gibt letztendlich nach

Der SPI zeigte sich am Abend schwächer.

Zum Handelsende tendierte der SPI im SIX-Handel 1,09 Prozent schwächer bei 19 848,24 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,482 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,254 Prozent auf 20 117,66 Punkte an der Kurstafel, nach 20 066,71 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 19 809,15 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20 150,71 Zählern.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 20 509,58 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, wies der SPI einen Wert von 18 852,87 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 08.09.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 17 059,12 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 8,80 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 20 636,94 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 847,58 Punkte.

SPI-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit MindMaze Therapeutics (+ 10,58 Prozent auf 0,18 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 9,96 Prozent auf 17,00 CHF), Perrot Duval SA (+ 5,93 Prozent auf 125,00 CHF), Ascom (+ 5,09 Prozent auf 5,57 CHF) und Schlatter Industries (+ 4,57 Prozent auf 18,30 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Novartis (-10,89 Prozent auf 111,80 CHF), Burkhalter (-8,41 Prozent auf 122,00 CHF), Adval Tech (-7,76 Prozent auf 40,40 CHF), Curatis (-6,70 Prozent auf 19,50 CHF) und DocMorris (-6,69 Prozent auf 10,04 CHF) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Die Novartis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 8 398 071 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 307,866 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

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Adval Tech AG 41,80 0,00% Adval Tech AG
Ascom 5,40 0,19% Ascom
Burkhalter Holding AG 141,00 0,00% Burkhalter Holding AG
Curatis AG 19,50 -6,70% Curatis AG
DocMorris AG (ex Zur Rose) 10,70 -6,88% DocMorris AG (ex Zur Rose)
EvoNext Holdings AG 2,38 0,00% EvoNext Holdings AG
Logitech S.A. 84,40 -1,63% Logitech S.A.
MindMaze Therapeutics 0,19 10,59% MindMaze Therapeutics
Novartis AG 118,66 -11,42% Novartis AG
Perrot Duval SA 125,00 5,93% Perrot Duval SA
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 379,00 -1,51% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Santhera Pharmaceuticals AG 17,98 9,50% Santhera Pharmaceuticals AG
Schlatter Industries AG 18,30 4,57% Schlatter Industries AG

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