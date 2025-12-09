Relief Therapeutics Aktie

WKN DE: A3EFB5 / ISIN: CH1251125998

SPI-Kursverlauf 09.12.2025 09:29:07

Schwache Performance in Zürich: SPI notiert zum Start im Minus

Schwache Performance in Zürich: SPI notiert zum Start im Minus

Der SPI gibt seine Gewinne vom Vortag am Dienstagmorgen wieder ab.

Um 09:09 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0,09 Prozent schwächer bei 17 816,27 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,248 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,067 Prozent schwächer bei 17 821,11 Punkten in den Dienstagshandel, nach 17 833,09 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 17 816,27 Punkte, das Tageshoch hingegen 17 821,11 Zähler.

SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Stand von 16 974,56 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.09.2025, stand der SPI bei 17 025,36 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.12.2024, stand der SPI noch bei 15 669,16 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 14,81 Prozent zu. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 17 853,14 Punkten. Bei 14 361,69 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell Addex Therapeutics (+ 7,17 Prozent auf 0,06 CHF), Xlife Sciences (+ 2,59 Prozent auf 23,80 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 2,17 Prozent auf 19,80 CHF), LEM (+ 1,97 Prozent auf 310,00 CHF) und Komax (+ 1,41 Prozent auf 64,60 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil ASMALLWORLD (-11,59 Prozent auf 0,61 CHF), SHL Telemedicine (-8,82 Prozent auf 0,93 CHF), GAM (-8,13 Prozent auf 0,15 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-5,78 Prozent auf 0,16 CHF) und Züblin (Zueblin Immobilien (-4,55 Prozent auf 46,20 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Die Swiss Re-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 176 649 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 272,907 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Relief Therapeutics-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 11,00 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu Relief Therapeutics Holding AG

