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SPI-Performance im Blick 08.10.2026 17:58:56

Schwache Performance in Zürich: SPI präsentiert sich schlussendlich leichter

Schwache Performance in Zürich: SPI präsentiert sich schlussendlich leichter

SPI-Kurs am vierten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Der SPI sank im SIX-Handel zum Handelsschluss um 1,11 Prozent auf 19 338,33 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,433 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,724 Prozent auf 19 413,96 Punkte an der Kurstafel, nach 19 555,48 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 19 313,54 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 19 466,65 Punkten.

SPI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang ein Minus von 0,562 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.09.2026, lag der SPI bei 19 848,24 Punkten. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 08.07.2026, den Wert von 19 931,89 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.10.2025, wies der SPI 17 419,74 Punkte auf.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,01 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 20 636,94 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit MindMaze Therapeutics (+ 7,87 Prozent auf 0,15 CHF), Curatis (+ 5,03 Prozent auf 19,85 CHF), Addex Therapeutics (+ 4,39 Prozent auf 0,02 CHF), Zuger Kantonalbank (+ 3,14 Prozent auf 11 500,00 CHF) und Gurit (+ 3,12 Prozent auf 49,60 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil ASMALLWORLD (-16,67 Prozent auf 0,65 CHF), Idorsia (-6,60 Prozent auf 4,05 CHF), ams-OSRAM (-5,99 Prozent auf 22,60 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-5,46 Prozent auf 5,54 CHF) und Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-5,25 Prozent auf 28,00 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 5 197 986 Aktien gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 306,374 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Werte

2026 präsentiert die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 11,77 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

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Addex Therapeutics Ltd. 0,02 -5,83% Addex Therapeutics Ltd.
ams-OSRAM AG 23,20 -4,53% ams-OSRAM AG
ASMALLWORLD AG 0,76 27,73% ASMALLWORLD AG
Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) 31,90 5,98% Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
Barry Callebaut AG (N) 1 139,00 2,43% Barry Callebaut AG (N)
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) 6,10 3,39% Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
Curatis AG 19,70 -0,76% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,34 -0,85% EvoNext Holdings AG
Gurit Holding AG 52,00 -0,38% Gurit Holding AG
Idorsia AG 4,50 4,31% Idorsia AG
MindMaze Therapeutics 0,16 0,64% MindMaze Therapeutics
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 394,40 1,49% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
UBS 42,95 2,41% UBS
Zuger Kantonalbank 12 000,00 -1,64% Zuger Kantonalbank

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