Schlatter Industries Aktie
WKN: 901395 / ISIN: CH0002277314
|Kursentwicklung im Fokus
|
11.03.2026 17:59:11
Schwache Performance in Zürich: SPI präsentiert sich zum Handelsende leichter
Am Mittwoch ging es im SPI via SIX schlussendlich um 0,90 Prozent auf 17 958,66 Punkte abwärts. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,393 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,744 Prozent auf 17 987,32 Punkte an der Kurstafel, nach 18 122,21 Punkten am Vortag.
Bei 18 007,92 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 17 868,57 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 0,370 Prozent. Der SPI lag vor einem Monat, am 11.02.2026, bei 18 684,41 Punkten. Der SPI lag vor drei Monaten, am 11.12.2025, bei 17 737,21 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.03.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 16 811,97 Punkten.
Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,55 Prozent zurück. Bei 19 309,93 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 17 574,72 Punkten registriert.
Tops und Flops aktuell
Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Curatis (+ 46,07 Prozent auf 26,00 CHF), ASMALLWORLD (+ 13,01 Prozent auf 0,70 CHF), Xlife Sciences (+ 10,41 Prozent auf 24,40 CHF), Kudelski (+ 6,07 Prozent auf 1,31 CHF) und Rieter (+ 4,42 Prozent auf 3,19 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen MindMaze Therapeutics (-7,09 Prozent auf 0,45 CHF), COSMO Pharmaceuticals (-5,25 Prozent auf 93,90 CHF), Ascom (-5,05 Prozent auf 5,08 CHF), ALSO (-4,49 Prozent auf 157,40 CHF) und Schlatter Industries (-4,35 Prozent auf 17,60 CHF).
Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 5 406 816 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 305,390 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Fokus
Unter den SPI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kudelski-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Schlatter Industries AG
|
17:59
|Schwache Performance in Zürich: SPI präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
06.03.26
|SPI-Wert Schlatter Industries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Schlatter Industries-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
27.02.26
|SPI-Wert Schlatter Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schlatter Industries von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
24.02.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI fällt zum Start zurück (finanzen.at)
|
20.02.26
|SPI-Wert Schlatter Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schlatter Industries von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
19.02.26
|Minuszeichen in Zürich: SPI verbucht am Donnerstagmittag Verluste (finanzen.at)
|
18.02.26
|Starker Wochentag in Zürich: Börsianer lassen SPI zum Ende des Mittwochshandels steigen (finanzen.at)
|
18.02.26
|Optimismus in Zürich: So performt der SPI nachmittags (finanzen.at)