Schwache Performance in Zürich: SPI präsentiert sich zum Handelsende leichter

Am Mittwoch ging es im SPI via SIX schlussendlich um 0,90 Prozent auf 17 958,66 Punkte abwärts. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,393 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,744 Prozent auf 17 987,32 Punkte an der Kurstafel, nach 18 122,21 Punkten am Vortag.

Bei 18 007,92 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 17 868,57 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 0,370 Prozent. Der SPI lag vor einem Monat, am 11.02.2026, bei 18 684,41 Punkten. Der SPI lag vor drei Monaten, am 11.12.2025, bei 17 737,21 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.03.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 16 811,97 Punkten.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,55 Prozent zurück. Bei 19 309,93 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 17 574,72 Punkten registriert.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Curatis (+ 46,07 Prozent auf 26,00 CHF), ASMALLWORLD (+ 13,01 Prozent auf 0,70 CHF), Xlife Sciences (+ 10,41 Prozent auf 24,40 CHF), Kudelski (+ 6,07 Prozent auf 1,31 CHF) und Rieter (+ 4,42 Prozent auf 3,19 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen MindMaze Therapeutics (-7,09 Prozent auf 0,45 CHF), COSMO Pharmaceuticals (-5,25 Prozent auf 93,90 CHF), Ascom (-5,05 Prozent auf 5,08 CHF), ALSO (-4,49 Prozent auf 157,40 CHF) und Schlatter Industries (-4,35 Prozent auf 17,60 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 5 406 816 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 305,390 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Fokus

Unter den SPI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kudelski-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at