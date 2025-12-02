Schwache Performance in Zürich: SPI präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels leichter

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,22 Prozent tiefer bei 17 621,67 Punkten. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,257 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,119 Prozent auf 17 639,88 Punkte an der Kurstafel, nach 17 660,92 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag heute bei 17 639,88 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 17 610,43 Punkten erreichte.

SPI-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, den Stand von 16 982,04 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.09.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 16 737,89 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.12.2024, lag der SPI bei 15 731,58 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2025 bereits um 13,55 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 17 695,18 Punkten. Bei 14 361,69 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit SHL Telemedicine (+ 68,89 Prozent auf 1,52 CHF), Calida (+ 5,86 Prozent auf 13,00 CHF), Addex Therapeutics (+ 3,81 Prozent auf 0,06 CHF), Xlife Sciences (+ 2,63 Prozent auf 19,50 CHF) und COSMO Pharmaceuticals (+ 1,69 Prozent auf 66,30 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Swissquote (-6,44 Prozent auf 447,20 CHF), GAM (-3,85 Prozent auf 0,15 CHF), Groupe Minoteries SA (-2,65 Prozent auf 220,00 CHF), Adval Tech (-2,63 Prozent auf 37,00 CHF) und Edisun Power Europe (-1,88 Prozent auf 52,20 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Im SPI sticht die Nestlé-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 125 363 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 272,317 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien

2025 weist die Relief Therapeutics-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Mit 11,12 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at