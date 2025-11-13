Schwache Performance in Zürich: SPI schlussendlich im Minus

Letztendlich sank der SPI im SIX-Handel um 0,47 Prozent auf 17 545,05 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,249 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,223 Prozent auf 17 666,39 Punkte an der Kurstafel, nach 17 627,02 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag heute bei 17 545,05 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 17 689,35 Punkten erreichte.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 2,61 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.10.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 17 221,53 Punkten. Der SPI wies vor drei Monaten, am 13.08.2025, einen Stand von 16 677,64 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 13.11.2024, wurde der SPI mit 15 583,76 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2025 legte der Index bereits um 13,06 Prozent zu. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 17 689,35 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 14 361,69 Punkte.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell SoftwareONE (+ 5,88 Prozent auf 8,19 CHF), Gurit (+ 5,36 Prozent auf 11,00 CHF), Addex Therapeutics (+ 4,65 Prozent auf 0,06 CHF), Barry Callebaut (+ 3,74 Prozent auf 1 248,00 CHF) und StarragTornos (+ 3,68 Prozent auf 31,00 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen Montana Aerospace (-19,70 Prozent auf 24,05 CHF), Highlight Event and Entertainment (-15,79 Prozent auf 8,00 CHF), Perrot Duval SA (-8,03 Prozent auf 45,80 CHF), LEM (-7,98 Prozent auf 328,50 CHF) und Zehnder A (-7,28 Prozent auf 67,50 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 3 348 672 Aktien gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 257,460 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lindt-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,00 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16 000 000,00 Prozent bei der Lindt-Aktie zu erwarten.

