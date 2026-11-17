Am Dienstag tendierte der SPI via SIX zum Handelsschluss 1,40 Prozent leichter bei 21 047,65 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,677 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,294 Prozent leichter bei 21 283,14 Punkten in den Dienstagshandel, nach 21 346,00 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 21 030,77 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 21 292,19 Punkten lag.

SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, bei 20 288,85 Punkten. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 17.08.2026, den Wert von 20 181,31 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, bewegte sich der SPI bei 17 318,97 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 15,38 Prozent nach oben. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 21 440,74 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 847,58 Punkte.

Heutige Tops und Flops im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell Curatis (+ 6,31 Prozent auf 16,00 CHF), Schlatter Industries (+ 5,21 Prozent auf 20,20 CHF), Molecular Partners (+ 4,91 Prozent auf 2,35 CHF), Peach Property Group (+ 3,79 Prozent auf 4,66 CHF) und LEM (+ 3,50 Prozent auf 533,00 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Highlight Event and Entertainment (-16,15 Prozent auf 4,36 CHF), Addex Therapeutics (-6,76 Prozent auf 0,03 CHF), Tecan (N) (-6,35 Prozent auf 233,00 CHF), GAM (-5,50 Prozent auf 0,06 CHF) und Xlife Sciences (-5,44 Prozent auf 8,00 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 5 351 142 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 354,756 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Fokus

Unter den SPI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Bellevue-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at