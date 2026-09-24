SHL Telemedicine Aktie

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WKN: 589969 / ISIN: IL0010855885

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SPI im Fokus 24.09.2026 09:31:05

Schwache Performance in Zürich: SPI verbucht zum Handelsstart Verluste

Schwache Performance in Zürich: SPI verbucht zum Handelsstart Verluste

SPI-Handel aktuell.

Der SPI notiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,12 Prozent tiefer bei 19 731,53 Punkten. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,459 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,276 Prozent auf 19 699,98 Punkte an der Kurstafel, nach 19 754,43 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 19 731,53 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 19 699,98 Punkten verzeichnete.

SPI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 0,412 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.08.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 20 311,68 Punkten. Der SPI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 24.06.2026, bei 19 912,32 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 24.09.2025, einen Stand von 16 650,65 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,16 Prozent. Bei 20 636,94 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit Tecan (N) (+ 2,20 Prozent auf 222,60 CHF), Orell Fuessli (+ 1,82 Prozent auf 139,50 CHF), Varia US Properties (+ 1,65 Prozent auf 12,30 CHF), Sandoz (+ 1,57 Prozent auf 72,52 CHF) und Sensirion (+ 1,54 Prozent auf 85,50 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil Forbo International (-10,04 Prozent auf 851,00 CHF), ASMALLWORLD (-6,67 Prozent auf 0,70 CHF), SHL Telemedicine (-6,10 Prozent auf 1,00 CHF), Schlatter Industries (-4,86 Prozent auf 17,60 CHF) und Burckhardt Compression (-3,37 Prozent auf 473,00 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 470 623 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 318,213 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die SPI-Aktien auf

In diesem Jahr verzeichnet die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

ASMALLWORLD AG 0,70 0,00% ASMALLWORLD AG
Barry Callebaut AG (N) 1 197,00 0,34% Barry Callebaut AG (N)
Burckhardt Compression AG 495,50 -0,10% Burckhardt Compression AG
Curatis AG 18,90 -0,53% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,30 0,00% EvoNext Holdings AG
Forbo International S.A. (N) 977,00 0,00% Forbo International S.A. (N)
Orell Fuessli AG 145,00 1,75% Orell Fuessli AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 401,40 0,20% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Sandoz 74,94 0,05% Sandoz
Schlatter Industries AG 18,60 0,54% Schlatter Industries AG
Sensirion Holding AG 88,30 0,00% Sensirion Holding AG
SHL Telemedicine 1,00 -6,10% SHL Telemedicine
Tecan (N) 244,00 0,33% Tecan (N)
UBS 42,68 0,28% UBS
Varia US Properties 12,30 1,65% Varia US Properties

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SPI 19 706,45 -0,24%

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