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Index-Bewegung 23.10.2026 15:59:02

Schwache Performance in Zürich: SPI verliert am Freitagnachmittag

Schwache Performance in Zürich: SPI verliert am Freitagnachmittag

Mit dem SPI geht es am fünften Tag der Woche abwärts.

Am Freitag bewegt sich der SPI um 15:42 Uhr via SIX 0,49 Prozent schwächer bei 20 390,35 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,597 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,039 Prozent auf 20 482,72 Punkte an der Kurstafel, nach 20 490,79 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SPI bei 20 349,62 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 20 482,72 Punkten.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 0,899 Prozent. Der SPI lag vor einem Monat, am 23.09.2026, bei 19 754,43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, bewegte sich der SPI bei 19 932,10 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, bewegte sich der SPI bei 17 325,90 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11,78 Prozent aufwärts. Bei 20 636,94 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Highlight Event and Entertainment (+ 9,78 Prozent auf 4,94 CHF), Holcim (+ 6,67 Prozent auf 67,84 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 4,86 Prozent auf 0,16 CHF), BELIMO (+ 3,72 Prozent auf 766,00 CHF) und GAM (+ 3,32 Prozent auf 0,06 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen ASMALLWORLD (-6,72 Prozent auf 1,25 CHF), Richemont (-5,57 Prozent auf 162,85 CHF), Gurit (-5,27 Prozent auf 48,50 CHF), EvoNext (-5,00 Prozent auf 2,28 CHF) und Swatch (I) (-4,93 Prozent auf 169,80 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 2 141 542 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 342,606 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Mit 8,20 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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ASMALLWORLD AG 1,35 14,41% ASMALLWORLD AG
Barry Callebaut AG (N) 1 242,00 -2,13% Barry Callebaut AG (N)
BELIMO Holding AG 825,00 3,06% BELIMO Holding AG
Bellevue AG 7,06 0,86% Bellevue AG
EvoNext Holdings AG 2,50 -3,10% EvoNext Holdings AG
GAM AG 0,06 5,21% GAM AG
Gurit Holding AG 49,80 -8,79% Gurit Holding AG
Highlight Event and Entertainment AG 4,82 3,88% Highlight Event and Entertainment AG
Holcim AG 72,18 3,98% Holcim AG
MindMaze Therapeutics 0,17 4,94% MindMaze Therapeutics
Richemont 174,20 -6,70% Richemont
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 436,80 1,16% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Swatch (I) 183,35 -5,20% Swatch (I)
UBS 40,95 -1,78% UBS

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