ASMALLWORLD Aktie
WKN DE: A2JE3W / ISIN: CH0404880129
|Index-Bewegung
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14.08.2026 12:26:51
Schwache Performance in Zürich: SPI verliert mittags
Um 12:09 Uhr fällt der SPI im SIX-Handel um 0,15 Prozent auf 20 382,79 Punkte zurück. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,506 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,101 Prozent auf 20 433,91 Punkte an der Kurstafel, nach 20 413,39 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20 446,54 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20 324,75 Zählern.
So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verlor der SPI bereits um 0,832 Prozent. Vor einem Monat, am 14.07.2026, wurde der SPI mit 20 036,70 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.05.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 18 684,24 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, notierte der SPI bei 16 698,66 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11,73 Prozent aufwärts. Der SPI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20 636,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Zählern erreicht.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI
Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit Komax (+ 8,42 Prozent auf 79,80 CHF), VZ (+ 8,11 Prozent auf 176,00 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 6,36 Prozent auf 5,85 CHF), Leonteq (+ 4,45 Prozent auf 18,30 CHF) und Villars SA (+ 4,31 Prozent auf 605,00 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil SHL Telemedicine (-5,14 Prozent auf 1,02 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-4,93 Prozent auf 22,00 CHF), ASMALLWORLD (-4,76 Prozent auf 0,60 CHF), Schlatter Industries (-4,74 Prozent auf 18,10 CHF) und Edisun Power Europe (-4,32 Prozent auf 66,40 CHF).
SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das Handelsvolumen der Idorsia-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 533 098 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 313,774 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Fokus
Die EvoNext-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Im Index weist die Curatis-Aktie mit 11,77 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ASMALLWORLD AG
|0,57
|-0,88%
|Curatis AG
|18,00
|-2,96%
|Edisun Power Europe AG
|67,80
|-2,31%
|EvoNext Holdings AG
|2,10
|-2,78%
|Highlight Event and Entertainment AG
|5,55
|-4,31%
|Idorsia AG
|6,28
|-6,89%
|Komax AG
|83,80
|6,62%
|Kuros (Kuros Biosciences)
|23,26
|-6,21%
|Leonteq AG
|20,00
|6,95%
|Logitech S.A.
|89,06
|-1,63%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|384,80
|-2,04%
|Schlatter Industries AG
|19,00
|0,00%
|SHL Telemedicine
|1,06
|-0,93%
|Villars SA
|605,00
|4,31%
|VZ Holding AG
|185,00
|7,56%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|20 310,57
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