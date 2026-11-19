Der SPI zeigt sich am vierten Tag der Woche im Minus.

Am Donnerstag bewegt sich der SPI um 15:42 Uhr via SIX 0,54 Prozent schwächer bei 20 822,94 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,651 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,097 Prozent stärker bei 20 956,96 Punkten, nach 20 936,66 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 20 971,24 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 20 779,61 Punkten lag.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 2,37 Prozent abwärts. Der SPI lag vor einem Monat, am 19.10.2026, bei 20 271,23 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, betrug der SPI-Kurs 20 223,03 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, betrug der SPI-Kurs 17 218,49 Punkte.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 14,15 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 21 440,74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Zählern erreicht.

Tops und Flops im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit SHL Telemedicine (+ 8,42 Prozent auf 1,03 CHF), GAM (+ 7,05 Prozent auf 0,05 CHF), BELIMO (+ 4,81) Prozent auf 773,00 CHF), DocMorris (+ 4,22 Prozent auf 18,76 CHF) und Comet (+ 3,78 Prozent auf 312,80 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Xlife Sciences (-5,64 Prozent auf 7,70 CHF), Addex Therapeutics (-4,92 Prozent auf 0,02 CHF), Schindler (-3,46 Prozent auf 290,40 CHF), TX Group (-3,19 Prozent auf 170,00 CHF) und Lindt (-3,11 Prozent auf 84 200,00 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die GAM-Aktie aufweisen. 2 087 727 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 353,283 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im SPI präsentiert die EvoNext-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Bellevue-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at