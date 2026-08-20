Schwache Performance in Zürich: SPI zum Ende des Donnerstagshandels in Rot

Letztendlich ging der SPI nahezu unverändert (minus 0,12 Prozent) bei 20 199,27 Punkten aus dem Handel. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,503 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,143 Prozent fester bei 20 251,91 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 20 223,03 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 20 092,39 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 20 255,98 Punkten lag.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang einen Verlust von 0,331 Prozent. Vor einem Monat, am 20.07.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 20 033,11 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.05.2026, wurde der SPI mit 18 950,67 Punkten berechnet. Der SPI wies vor einem Jahr, am 20.08.2025, einen Stand von 17 035,70 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 10,73 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 20 636,94 Punkte. Bei 16 847,58 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 6,40 Prozent auf 6,98 CHF), Banque Cantonale du Jura SA (+ 5,30 Prozent auf 79,50 CHF), Basilea Pharmaceutica (+ 4,96 Prozent auf 65,60 CHF), Orior (+ 3,85 Prozent auf 15,66 CHF) und DocMorris (+ 3,20 Prozent auf 10,32 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Highlight Event and Entertainment (-14,53 Prozent auf 5,00 CHF), MindMaze Therapeutics (-8,97 Prozent auf 0,19 CHF), Montana Aerospace (-5,95 Prozent auf 24,50 CHF), Logitech (-4,83 Prozent auf 76,42 CHF) und Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-4,67 Prozent auf 27,55 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 119 505 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 312,588 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Fokus

Unter den SPI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at