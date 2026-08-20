Montana Aerospace Aktie

Montana Aerospace für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CNPN / ISIN: CH1110425654

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SPI-Kursverlauf 20.08.2026 17:58:41

Schwache Performance in Zürich: SPI zum Ende des Donnerstagshandels in Rot

Schwache Performance in Zürich: SPI zum Ende des Donnerstagshandels in Rot

Der SPI gönnte sich zum Handelsende eine Verschnaufpause.

Letztendlich ging der SPI nahezu unverändert (minus 0,12 Prozent) bei 20 199,27 Punkten aus dem Handel. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,503 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,143 Prozent fester bei 20 251,91 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 20 223,03 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 20 092,39 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 20 255,98 Punkten lag.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang einen Verlust von 0,331 Prozent. Vor einem Monat, am 20.07.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 20 033,11 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.05.2026, wurde der SPI mit 18 950,67 Punkten berechnet. Der SPI wies vor einem Jahr, am 20.08.2025, einen Stand von 17 035,70 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 10,73 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 20 636,94 Punkte. Bei 16 847,58 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 6,40 Prozent auf 6,98 CHF), Banque Cantonale du Jura SA (+ 5,30 Prozent auf 79,50 CHF), Basilea Pharmaceutica (+ 4,96 Prozent auf 65,60 CHF), Orior (+ 3,85 Prozent auf 15,66 CHF) und DocMorris (+ 3,20 Prozent auf 10,32 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Highlight Event and Entertainment (-14,53 Prozent auf 5,00 CHF), MindMaze Therapeutics (-8,97 Prozent auf 0,19 CHF), Montana Aerospace (-5,95 Prozent auf 24,50 CHF), Logitech (-4,83 Prozent auf 76,42 CHF) und Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-4,67 Prozent auf 27,55 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 119 505 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 312,588 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Fokus

Unter den SPI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Dividenden der SPI-Unternehmen
Analysen zu SPI-Aktien
Zur Übersichtsseite

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu Montana Aerospace

mehr Nachrichten

Analysen zu Basilea Pharmaceutica AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) 31,05 -2,97% Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
Banque Cantonale du Jura SA 79,50 5,30% Banque Cantonale du Jura SA
Basilea Pharmaceutica AG 69,80 4,65% Basilea Pharmaceutica AG
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) 7,48 6,25% Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
Curatis AG 19,90 -0,25% Curatis AG
DocMorris AG (ex Zur Rose) 11,04 4,64% DocMorris AG (ex Zur Rose)
EvoNext Holdings AG 2,56 0,00% EvoNext Holdings AG
Highlight Event and Entertainment AG 5,45 -0,91% Highlight Event and Entertainment AG
Logitech S.A. 81,88 -4,99% Logitech S.A.
MindMaze Therapeutics 0,20 -9,09% MindMaze Therapeutics
Montana Aerospace 25,60 -6,57% Montana Aerospace
Orior AG 16,50 3,77% Orior AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 396,40 -1,10% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
UBS 45,56 0,07% UBS

Indizes in diesem Artikel

SPI 20 199,27 -0,12%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.08.26 Ackman-Depot: Diese vier Aktien sind neu - Alphabet nicht mehr dabei
20.08.26 George Soros baut sein Depot um: Salesforce-Aktie fliegt raus - Tech-Sektor angepasst
19.08.26 Nach Buffett: So sah das Aktienportfolio von Berkshire Hathaway im 2. Quartal aus
16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
16.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen zum Handelsende in Rot -- ATX letztlich schwächer -- DAX schließt unter 26.000-Punkte-Marke -- Börsen in Fernost letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendierte zu Verlusten. Der deutsche Leitindex fiel ebenfalls zurück. Auch an der Wall Street waren rote Vorzeichen zu sehen. Die asiatischen Märkte verbuchten am Donnerstag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen