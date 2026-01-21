Schwache Performance in Zürich: SPI zum Start des Mittwochshandels in Rot

Der SPI kann seine Vortagesgewinne am Mittwochmorgen nicht halten.

Um 09:12 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,09 Prozent schwächer bei 18 181,74 Punkten. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,389 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,325 Prozent schwächer bei 18 139,56 Punkten in den Mittwochshandel, nach 18 198,72 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 18 139,56 Punkte, das Tageshoch hingegen 18 181,74 Zähler.

SPI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 0,970 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, wurde der SPI mit 18 088,46 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 21.10.2025, erreichte der SPI einen Stand von 17 360,58 Punkten. Der SPI stand noch vor einem Jahr, am 21.01.2025, bei 16 154,11 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 0,332 Prozent abwärts. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 18 642,83 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 075,25 Punkten markiert.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit Addex Therapeutics (+ 9,47 Prozent auf 0,06 CHF), PolyPeptide (+ 5,45 Prozent auf 30,95 CHF), Barry Callebaut (+ 5,21 Prozent auf 1 312,00 CHF), Sensirion (+ 2,38 Prozent auf 60,30 CHF) und Comet (+ 1,95 Prozent auf 281,80 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Villars SA (-6,56 Prozent auf 570,00 CHF), Highlight Event and Entertainment (-4,51 Prozent auf 6,35 CHF), DocMorris (-3,81 Prozent auf 5,68 CHF), Feintool International (-3,29 Prozent auf 10,30 CHF) und Private Equity (-3,25 Prozent auf 59,50 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 329 176 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI mit 304,063 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die SPI-Aktien auf

Im SPI verzeichnet die Evolva-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kudelski-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

