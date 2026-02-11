Heineken Aktie
WKN: A0CA0G / ISIN: NL0000009165
|
11.02.2026 08:58:53
Schwache Trends am Biermarkt: Heineken streicht bis zu 6000 Stellen
Heineken ist der zweitgrößte Brauereikonzern der Welt. Doch das Unternehmen leidet unter wachsender Unsicherheit. Tausende Menschen verlieren innerhalb der nächsten zwei Jahre ihren Arbeitsplatz.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
