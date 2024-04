Schwacher Branchenausblick überschattet starke TSMC-Zahlen

Taipeh (Reuters) - Ein gesenkter Ausblick für die weltweite Halbleiter-Nachfrage hat die starken Geschäftszahlen von TSMC in den Hintergrund gedrängt.

Anleger reagierten am Freitag verunsichert und warfen die Aktien des weltgrößten Auftragsfertigers für Computerchips aus ihren Depots. Die Titel verbuchten an der Börse Taipeh mit einem Minus 6,7 Prozent den größten Tagesverlust seit eineinhalb Jahren. Gleiches galt für den taiwanischen Leitindex, der um knapp vier Prozent abrutschte.

Dank einer "unersättlichen Nachfrage" nach Spezialprozessoren für Künstliche Intelligenz (KI) stellte der Konzern zwar für das zweite Quartal bei seinem eigenen Umsatz ein Plus von 30 Prozent in Aussicht. Gleichzeitig schraubte TSMC die Prognose für das Wachstum des weltweiten Halbleitermarktes ohne Speicherchips auf etwa zehn von zuvor mehr als zehn Prozent zurück. Aus diesem Grund hielt der Zulieferer von Firmen wie Apple oder Nvidia für 2024 an seinem Plan für Investitionen im Volumen von 28 bis 32 Milliarden Dollar fest.

Investoren hätten auf eine Ausweitung der Ausgaben gehofft, sagte Allen Huang, Manager des Vermögensverwalters Mega International Investments. "Wenn die Investitionssumme beibehalten wird, werden die Gewinne hinter den Erwartungen zurückbleiben."

