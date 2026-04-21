Schwacher Handel: ATX beendet den Handel in der Verlustzone

Das machte das Börsenbarometer in Wien zum Handelsende.

Am Dienstag bewegte sich der ATX via Wiener Börse zum Handelsschluss 0,24 Prozent tiefer bei 5 852,36 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 169,941 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,010 Prozent auf 5 866,92 Punkte an der Kurstafel, nach 5 866,33 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 5 833,79 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 918,02 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, wies der ATX einen Stand von 5 194,82 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 21.01.2026, stand der ATX noch bei 5 410,16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, bei 3 916,09 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,35 Prozent aufwärts. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 972,19 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell BAWAG (+ 2,45 Prozent auf 154,70 EUR), PORR (+ 1,12 Prozent auf 40,55 EUR), OMV (+ 1,05 Prozent auf 57,80 EUR), EVN (+ 0,90 Prozent auf 28,10 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,85 Prozent auf 35,55 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen Erste Group Bank (-2,57 Prozent auf 102,30 EUR), DO (-2,51 Prozent auf 178,40 EUR), Vienna Insurance (-1,96 Prozent auf 65,10 EUR), UNIQA Insurance (-1,60 Prozent auf 16,04 EUR) und STRABAG SE (-1,24 Prozent auf 87,60 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im ATX sticht die Erste Group Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 417 618 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 42,181 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den ATX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 6,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,64 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at