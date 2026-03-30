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Kursverlauf 30.03.2026 09:29:01

Schwacher Handel: ATX beginnt die Sitzung mit Verlusten

Schwacher Handel: ATX beginnt die Sitzung mit Verlusten

Der ATX setzt heute nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Der ATX fällt im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr um 0,44 Prozent auf 5 247,52 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 153,560 Mrd. Euro wert. In den Montagshandel ging der ATX 0,054 Prozent schwächer bei 5 267,94 Punkten, nach 5 270,78 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag heute bei 5 236,44 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 269,83 Punkten erreichte.

ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wurde am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, mit 5 701,70 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 30.12.2025, wies der ATX einen Stand von 5 326,33 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, den Wert von 4 175,93 Punkten.

Der Index gab seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,95 Prozent nach. Bei 5 856,94 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. 5 007,83 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell Verbund (+ 1,96 Prozent auf 64,90 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,71 Prozent auf 35,65 EUR), OMV (+ 1,47 Prozent auf 62,15 EUR), CA Immobilien (+ 0,43 Prozent auf 23,10 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,05 Prozent auf 91,20 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen Andritz (-4,97 Prozent auf 59,30 EUR), Lenzing (-2,42 Prozent auf 24,15 EUR), Raiffeisen (-1,86 Prozent auf 35,90 EUR), Wienerberger (-1,32 Prozent auf 22,38 EUR) und DO (-1,22 Prozent auf 162,20 EUR) unter Druck.

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die OMV-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 39 929 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 35,403 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der ATX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,39 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,92 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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Lenzing AG 24,10 -2,63% Lenzing AG
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Österreichische Post AG 33,85 -0,44% Österreichische Post AG
Raiffeisen 35,48 -3,01% Raiffeisen
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