Schoeller-Bleckmann Aktie
WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652
|ATX-Performance im Fokus
|
22.07.2026 09:29:08
Schwacher Handel: ATX beginnt Mittwochshandel in der Verlustzone
Um 09:12 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,24 Prozent tiefer bei 6 495,32 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 178,882 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,006 Prozent höher bei 6 511,60 Punkten in den Handel, nach 6 511,24 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 6 520,55 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6 488,04 Einheiten.
So entwickelt sich der ATX seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 2,05 Prozent. Der ATX stand vor einem Monat, am 22.06.2026, bei 6 594,82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.04.2026, erreichte der ATX einen Stand von 5 809,61 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.07.2025, wies der ATX einen Wert von 4 492,15 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 21,37 Prozent aufwärts. Bei 6 599,69 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern registriert.
ATX-Tops und -Flops
Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell Verbund (+ 1,02 Prozent auf 59,50 EUR), Vienna Insurance (+ 0,92 Prozent auf 65,50 EUR), Andritz (+ 0,53 Prozent auf 75,30 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,23 Prozent auf 17,28 EUR) und Österreichische Post (+ 0,15 Prozent auf 32,50 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil Wienerberger (-2,81 Prozent auf 20,78 EUR), EVN (-1,51 Prozent auf 29,35 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,26 Prozent auf 31,35 EUR), voestalpine (-1,16 Prozent auf 44,14 EUR) und Lenzing (-0,78 Prozent auf 25,50 EUR).
Die meistgehandelten ATX-Aktien
Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 38 233 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX mit 43,734 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Fokus
Unter den ATX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,14 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Schoeller-Bleckmann
|
22.07.26
|Börse Wien in Grün: ATX beendet den Mittwochshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
22.07.26
|Pluszeichen in Wien: ATX verbucht nachmittags Gewinne (finanzen.at)
|
22.07.26
|Wiener Börse-Handel: ATX verbucht mittags Zuschläge (finanzen.at)
|
22.07.26
|Schwacher Handel: ATX beginnt Mittwochshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
21.07.26
|Handel in Wien: ATX zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
21.07.26
|Freundlicher Handel: Anleger lassen ATX nachmittags steigen (finanzen.at)
|
21.07.26
|Gewinne in Wien: ATX am Dienstagmittag freundlich (finanzen.at)
|
21.07.26
|Pluszeichen in Wien: ATX zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Schoeller-Bleckmann
|04.06.26
|Schoeller-Bleckmann Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.03.26
|Schoeller-Bleckmann neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.26
|Schoeller-Bleckmann
|Erste Group Bank
|23.01.26
|Schoeller-Bleckmann buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Schoeller-Bleckmann accumulate
|Erste Group Bank
|04.06.26
|Schoeller-Bleckmann Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.03.26
|Schoeller-Bleckmann neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.26
|Schoeller-Bleckmann
|Erste Group Bank
|23.01.26
|Schoeller-Bleckmann buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Schoeller-Bleckmann accumulate
|Erste Group Bank
|16.09.25
|Schoeller-Bleckmann kaufen
|Erste Group Bank
|26.08.25
|Schoeller-Bleckmann kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.03.25
|Schoeller-Bleckmann buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.01.25
|Schoeller-Bleckmann kaufen
|Erste Group Bank
|15.01.25
|Schoeller-Bleckmann buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.01.21
|Schoeller-Bleckmann Sell
|Baader Bank
|13.01.21
|Schoeller-Bleckmann Reduce
|Baader Bank
|21.05.20
|Schoeller-Bleckmann verkaufen
|Credit Suisse Group
|20.05.20
|Schoeller-Bleckmann verkaufen
|Baader Bank
|12.05.20
|Schoeller-Bleckmann verkaufen
|Baader Bank
|04.06.26
|Schoeller-Bleckmann Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.03.26
|Schoeller-Bleckmann neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.01.26
|Schoeller-Bleckmann buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.03.23
|Schoeller-Bleckmann neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.06.22
|Schoeller-Bleckmann neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Andritz AG
|75,30
|-0,26%
|Erste Group Bank AG
|112,10
|-3,45%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|30,20
|-0,33%
|Lenzing AG
|25,30
|-2,13%
|OMV AG
|64,70
|1,49%
|Österreichische Post AG
|32,40
|-0,31%
|Schoeller-Bleckmann
|31,80
|-2,30%
|UNIQA Insurance AG
|17,36
|-0,12%
|Verbund AG
|59,50
|-0,58%
|Vienna Insurance
|65,10
|-0,76%
|voestalpine AG
|42,92
|-3,98%
|Wienerberger AG
|20,60
|-3,20%
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6 409,09
|-1,82%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und EZB-Entscheid: ATX und DAX tief im Minus -- US-Börsen schwach -- Asiens Börsen beenden Handel fester
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notieren am Donnerstag schwächer. Die US-Börsen geben ebenfalls nach. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag nach oben.