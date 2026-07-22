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ATX-Performance im Fokus 22.07.2026 09:29:08

Schwacher Handel: ATX beginnt Mittwochshandel in der Verlustzone

Schwacher Handel: ATX beginnt Mittwochshandel in der Verlustzone

Der ATX verliert am dritten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Um 09:12 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,24 Prozent tiefer bei 6 495,32 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 178,882 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,006 Prozent höher bei 6 511,60 Punkten in den Handel, nach 6 511,24 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6 520,55 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6 488,04 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 2,05 Prozent. Der ATX stand vor einem Monat, am 22.06.2026, bei 6 594,82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.04.2026, erreichte der ATX einen Stand von 5 809,61 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.07.2025, wies der ATX einen Wert von 4 492,15 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 21,37 Prozent aufwärts. Bei 6 599,69 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern registriert.

ATX-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell Verbund (+ 1,02 Prozent auf 59,50 EUR), Vienna Insurance (+ 0,92 Prozent auf 65,50 EUR), Andritz (+ 0,53 Prozent auf 75,30 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,23 Prozent auf 17,28 EUR) und Österreichische Post (+ 0,15 Prozent auf 32,50 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil Wienerberger (-2,81 Prozent auf 20,78 EUR), EVN (-1,51 Prozent auf 29,35 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,26 Prozent auf 31,35 EUR), voestalpine (-1,16 Prozent auf 44,14 EUR) und Lenzing (-0,78 Prozent auf 25,50 EUR).

Die meistgehandelten ATX-Aktien

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 38 233 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX mit 43,734 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Fokus

Unter den ATX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,14 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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Verbund AG 59,50 -0,58% Verbund AG
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