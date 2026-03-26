Schwacher Handel: ATX in der Verlustzone

Der ATX verliert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr 0,61 Prozent auf 5 371,78 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 153,573 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,030 Prozent leichter bei 5 402,99 Punkten, nach 5 404,63 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 5 333,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 402,99 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 3,63 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.02.2026, stand der ATX bei 5 763,61 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wurde der ATX auf 5 247,21 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 26.03.2025, wurde der ATX auf 4 278,54 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 0,374 Prozent. Bei 5 856,94 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 1,88 Prozent auf 35,30 EUR), OMV (+ 1,57 Prozent auf 61,55 EUR), Verbund (+ 0,70 Prozent auf 64,80 EUR), Österreichische Post (+ 0,44 Prozent auf 34,40 EUR) und Andritz (+ 0,08 Prozent auf 63,45 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen AT S (AT&S) (-3,07 Prozent auf 53,70 EUR), Palfinger (-2,87 Prozent auf 33,85 EUR), Raiffeisen (-2,41 Prozent auf 37,32 EUR), DO (-2,33 Prozent auf 167,80 EUR) und PORR (-1,85 Prozent auf 34,45 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 108 273 Aktien gehandelt. Im ATX hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 36,568 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie hat mit 5,66 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Mit 7,04 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at