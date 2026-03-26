ATX
|
5 368,34
|
-36,29
|
-0,67 %
|ATX-Entwicklung
|
26.03.2026 12:26:36
Schwacher Handel: ATX in der Verlustzone
Der ATX verliert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr 0,61 Prozent auf 5 371,78 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 153,573 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,030 Prozent leichter bei 5 402,99 Punkten, nach 5 404,63 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 5 333,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 402,99 Punkten lag.
So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 3,63 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.02.2026, stand der ATX bei 5 763,61 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wurde der ATX auf 5 247,21 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 26.03.2025, wurde der ATX auf 4 278,54 Punkte taxiert.
Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 0,374 Prozent. Bei 5 856,94 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Top- und Flop-Aktien im ATX
Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 1,88 Prozent auf 35,30 EUR), OMV (+ 1,57 Prozent auf 61,55 EUR), Verbund (+ 0,70 Prozent auf 64,80 EUR), Österreichische Post (+ 0,44 Prozent auf 34,40 EUR) und Andritz (+ 0,08 Prozent auf 63,45 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen AT S (AT&S) (-3,07 Prozent auf 53,70 EUR), Palfinger (-2,87 Prozent auf 33,85 EUR), Raiffeisen (-2,41 Prozent auf 37,32 EUR), DO (-2,33 Prozent auf 167,80 EUR) und PORR (-1,85 Prozent auf 34,45 EUR).
Die teuersten Konzerne im ATX
Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 108 273 Aktien gehandelt. Im ATX hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 36,568 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus
Die Raiffeisen-Aktie hat mit 5,66 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Mit 7,04 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 368,36
|-0,67%