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ATX-Performance im Blick 01.10.2026 15:58:54

Schwacher Handel: ATX liegt nachmittags im Minus

Schwacher Handel: ATX liegt nachmittags im Minus

Der ATX zeigt sich derzeit mit negativen Notierungen.

Am Donnerstag verbucht der ATX um 15:40 Uhr via Wiener Börse ein Minus in Höhe von 1,78 Prozent auf 6 733,69 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 196,271 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,085 Prozent auf 6 850,14 Punkte an der Kurstafel, nach 6 856,00 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 6 692,79 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 850,14 Punkten lag.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang einen Verlust von 3,04 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.09.2026, erreichte der ATX einen Stand von 6 758,19 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, wies der ATX einen Stand von 6 386,81 Punkten auf. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 01.10.2025, einen Stand von 4 699,72 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 25,82 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 7 043,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern registriert.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit DO (+ 0,85 Prozent auf 189,00 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,50 Prozent auf 201,50 EUR), CA Immobilien (+ 0,00 Prozent auf 21,80 EUR), BAWAG (-0,06 Prozent auf 178,80 EUR) und Andritz (-0,12 Prozent auf 83,50 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil Lenzing (-6,44 Prozent auf 19,46 EUR), Raiffeisen (-3,78 Prozent auf 59,75 EUR), Erste Group Bank (-3,55 Prozent auf 116,80 EUR), voestalpine (-3,41 Prozent auf 43,68 EUR) und UNIQA Insurance (-3,36 Prozent auf 17,26 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 300 155 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 47,818 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die ATX-Mitglieder auf

In diesem Jahr hat die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Mit 6,63 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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Andritz AG 82,70 0,61% Andritz AG
AT & S (AT&S) 211,50 4,70% AT & S (AT&S)
BAWAG 176,10 0,23% BAWAG
CA Immobilien 21,50 -0,46% CA Immobilien
DO & CO 188,80 0,85% DO & CO
Erste Group Bank AG 115,90 0,26% Erste Group Bank AG
Lenzing AG 13,54 -30,56% Lenzing AG
OMV AG 70,40 -0,35% OMV AG
Österreichische Post AG 30,75 0,82% Österreichische Post AG
Raiffeisen 58,40 -0,34% Raiffeisen
UNIQA Insurance AG 17,42 0,69% UNIQA Insurance AG
voestalpine AG 44,08 0,78% voestalpine AG
Wienerberger AG 16,65 0,73% Wienerberger AG

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