Schwacher Handel: ATX mit Abgaben

Um 12:08 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,56 Prozent schwächer bei 5 100,98 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 149,388 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 5 129,53 Zählern und damit 0,000 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (5 129,53 Punkte).

Der Höchststand des ATX lag am Mittwoch bei 5 132,11 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 099,98 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Seit Beginn der Woche kletterte der ATX bereits um 0,390 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.11.2025, erreichte der ATX einen Stand von 4 836,42 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 10.09.2025, den Stand von 4 629,42 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.12.2024, wies der ATX 3 628,39 Punkte auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 39,49 Prozent nach oben. Bei 5 141,91 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 481,22 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im ATX aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit voestalpine (+ 0,27 Prozent auf 37,80 EUR), Raiffeisen (+ 0,22 Prozent auf 36,44 EUR), Wienerberger (+ 0,00) Prozent auf 28,50 EUR), Erste Group Bank (+ 0,00 Prozent auf 97,95 EUR) und CPI Europe (-0,07 Prozent auf 15,05 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil PORR (-3,28 Prozent auf 31,00 EUR), DO (-2,96 Prozent auf 190,00 EUR), AT S (AT&S) (-2,52 Prozent auf 31,00 EUR), Andritz (-2,49 Prozent auf 62,65 EUR) und Lenzing (-2,43 Prozent auf 22,10 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im ATX ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 70 857 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 37,496 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Blick

Unter den ATX-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie mit 6,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,14 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

