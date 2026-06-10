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Index-Performance im Blick 10.06.2026 17:59:01

Schwacher Handel: ATX präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer

Schwacher Handel: ATX präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer

Der ATX notierte am Mittwochabend im negativen Bereich.

Der ATX notierte im Wiener Börse-Handel zum Handelsende um 0,66 Prozent tiefer bei 5 968,81 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 168,717 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,009 Prozent auf 6 008,10 Punkte an der Kurstafel, nach 6 008,65 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 6 031,38 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 929,24 Punkten lag.

ATX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche fiel der ATX bereits um 1,89 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX notierte am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bei 5 883,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.03.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 5 452,49 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 10.06.2025, lag der ATX-Kurs bei 4 394,15 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 11,53 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 6 167,48 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind derzeit Lenzing (+ 2,05 Prozent auf 22,40 EUR), PORR (+ 1,96 Prozent auf 39,00 EUR), CA Immobilien (+ 1,84 Prozent auf 22,10 EUR), Vienna Insurance (+ 1,82 Prozent auf 61,50 EUR) und DO (+ 1,36 Prozent auf 179,00 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil Wienerberger (-3,30 Prozent auf 22,26 EUR), Palfinger (-2,41 Prozent auf 32,35 EUR), voestalpine (-2,37 Prozent auf 44,48 EUR), Verbund (-2,01 Prozent auf 58,45 EUR) und Erste Group Bank (-1,46 Prozent auf 101,40 EUR) unter Druck.

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im ATX weist die OMV-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 517 666 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 39,190 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der ATX-Titel

Unter den ATX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,75 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

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Die Tops und Flops im ATX
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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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