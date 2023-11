Schwacher Handel: ATX präsentiert sich zum Handelsstart leichter

Das macht das Börsenbarometer in Wien.

Um 09:12 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,08 Prozent tiefer bei 3 160,32 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 108,581 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,010 Prozent tiefer bei 3 162,69 Punkten, nach 3 163,00 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag heute bei 3 167,69 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 159,33 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 0,764 Prozent nach unten. Der ATX notierte noch vor einem Monat, am 09.10.2023, bei 3 091,32 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.08.2023, stand der ATX noch bei 3 183,66 Punkten. Der ATX wurde vor einem Jahr, am 09.11.2022, mit 3 145,19 Punkten bewertet.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2023 bereits um 0,019 Prozent. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 560,30 Punkten. Bei 3 006,71 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell voestalpine (+ 0,67 Prozent auf 24,20 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,64 Prozent auf 28,28 EUR), Wienerberger (+ 0,50 Prozent auf 23,90 EUR), BAWAG (+ 0,46 Prozent auf 43,86 EUR) und Österreichische Post (+ 0,33 Prozent auf 30,85 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil Lenzing (-1,76 Prozent auf 36,20 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,17 Prozent auf 46,50 EUR), OMV (-0,70 Prozent auf 40,93 EUR), IMMOFINANZ (-0,54 Prozent auf 18,30 EUR) und Telekom Austria (-0,44 Prozent auf 6,77 EUR) unter Druck.

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 29 018 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX hat die Verbund-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 28,853 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Mitglieder

Unter den ATX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 2,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die BAWAG-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,79 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

