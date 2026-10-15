Erste Group Bank Aktie

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WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

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Marktbericht 15.10.2026 15:58:56

Schwacher Handel: ATX Prime am Donnerstagnachmittag in Rot

Schwacher Handel: ATX Prime am Donnerstagnachmittag in Rot

Der ATX Prime erleidet derzeit Verluste.

Am Donnerstag steht der ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse 1,57 Prozent im Minus bei 3 199,35 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,031 Prozent auf 3 249,26 Punkte an der Kurstafel, nach 3 250,27 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3 249,26 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 3 187,41 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime

Seit Wochenbeginn verlor der ATX Prime bereits um 0,442 Prozent. Vor einem Monat, am 15.09.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3 311,48 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 15.07.2026, wurde der ATX Prime mit 3 183,43 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 15.10.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 331,68 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 20,36 Prozent nach oben. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 3 448,52 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Vienna Insurance (+ 6,75 Prozent auf 71,20 EUR), UBM Development (+ 3,23 Prozent auf 16,00 EUR), UNIQA Insurance (+ 2,72 Prozent auf 17,36 EUR), Wienerberger (+ 2,38 Prozent auf 15,94 EUR) und CA Immobilien (+ 1,20 Prozent auf 21,15 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil AT S (AT&S) (-12,94 Prozent auf 175,00 EUR), Wolford (-10,09 Prozent auf 1,96 EUR), Warimpex (-4,90 Prozent auf 0,47 EUR), FACC (-2,99 Prozent auf 13,64 EUR) und Andritz (-2,92 Prozent auf 79,80 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 337 234 Aktien gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 43,118 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,19 erwartet. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,53 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Andritz AG 81,10 1,12% Andritz AG
AT & S (AT&S) 174,20 -1,58% AT & S (AT&S)
CA Immobilien 21,65 2,85% CA Immobilien
Erste Group Bank AG 110,10 0,73% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 29,60 1,37% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
FACC AG 14,00 1,16% FACC AG
OMV AG 73,75 0,89% OMV AG
UBM Development AG 15,95 -0,31% UBM Development AG
UNIQA Insurance AG 17,12 -0,58% UNIQA Insurance AG
Vienna Insurance 67,70 -2,17% Vienna Insurance
Warimpex 0,49 0,00% Warimpex
Wienerberger AG 16,04 1,20% Wienerberger AG
Wolford AG 2,18 2,83% Wolford AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 3 219,68 0,74%

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