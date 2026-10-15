Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|Marktbericht
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15.10.2026 15:58:56
Schwacher Handel: ATX Prime am Donnerstagnachmittag in Rot
Am Donnerstag steht der ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse 1,57 Prozent im Minus bei 3 199,35 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,031 Prozent auf 3 249,26 Punkte an der Kurstafel, nach 3 250,27 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime verzeichnete bei 3 249,26 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 3 187,41 Einheiten.
Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime
Seit Wochenbeginn verlor der ATX Prime bereits um 0,442 Prozent. Vor einem Monat, am 15.09.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3 311,48 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 15.07.2026, wurde der ATX Prime mit 3 183,43 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 15.10.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 331,68 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 20,36 Prozent nach oben. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 3 448,52 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Tops und Flops im ATX Prime aktuell
Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Vienna Insurance (+ 6,75 Prozent auf 71,20 EUR), UBM Development (+ 3,23 Prozent auf 16,00 EUR), UNIQA Insurance (+ 2,72 Prozent auf 17,36 EUR), Wienerberger (+ 2,38 Prozent auf 15,94 EUR) und CA Immobilien (+ 1,20 Prozent auf 21,15 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil AT S (AT&S) (-12,94 Prozent auf 175,00 EUR), Wolford (-10,09 Prozent auf 1,96 EUR), Warimpex (-4,90 Prozent auf 0,47 EUR), FACC (-2,99 Prozent auf 13,64 EUR) und Andritz (-2,92 Prozent auf 79,80 EUR).
ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 337 234 Aktien gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 43,118 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die ATX Prime-Titel auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,19 erwartet. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,53 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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|31.10.23
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|01.12.23
|Erste Group Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.07.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|06.05.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|01.03.21
|Erste Group Bank neutral
|Credit Suisse Group
|01.02.21
|Erste Group Bank Neutral
|Credit Suisse Group
Aktien in diesem Artikel
|Andritz AG
|81,10
|1,12%
|AT & S (AT&S)
|174,20
|-1,58%
|CA Immobilien
|21,65
|2,85%
|Erste Group Bank AG
|110,10
|0,73%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|29,60
|1,37%
|FACC AG
|14,00
|1,16%
|OMV AG
|73,75
|0,89%
|UBM Development AG
|15,95
|-0,31%
|UNIQA Insurance AG
|17,12
|-0,58%
|Vienna Insurance
|67,70
|-2,17%
|Warimpex
|0,49
|0,00%
|Wienerberger AG
|16,04
|1,20%
|Wolford AG
|2,18
|2,83%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3 219,68
|0,74%
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