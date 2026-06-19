Schwacher Handel: ATX Prime am Nachmittag in der Verlustzone

Am Freitag sinkt der ATX Prime um 15:40 Uhr via Wiener Börse um 0,19 Prozent auf 3 204,89 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,034 Prozent auf 3 210,04 Punkte an der Kurstafel, nach 3 211,12 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 214,31 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 188,24 Punkten verzeichnete.

ATX Prime auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 3,84 Prozent. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Monat, am 19.05.2026, bei 2 888,75 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 19.03.2026, den Wert von 2 614,22 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.06.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 162,23 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 20,57 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 231,82 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern markiert.

ATX Prime-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell FACC (+ 1,60 Prozent auf 17,82 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,79 Prozent auf 31,70 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,70 Prozent auf 17,16 EUR), Semperit (+ 0,67 Prozent auf 15,05 EUR) und BAWAG (+ 0,59 Prozent auf 171,40 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Wolford (-4,76 Prozent auf 2,40 EUR), Frequentis (-3,05 Prozent auf 73,20 EUR), Rosenbauer (-2,96 Prozent auf 59,00 EUR), CPI Europe (-1,93 Prozent auf 15,26 EUR) und voestalpine (-1,65 Prozent auf 44,06 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im ATX Prime ist die OMV-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 242 061 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 45,016 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,80 erwartet. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,09 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at