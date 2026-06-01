Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|ATX Prime-Entwicklung
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01.06.2026 15:59:17
Schwacher Handel: ATX Prime am Nachmittag mit Abgaben
Am Montag tendiert der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse 0,85 Prozent leichter bei 3 013,68 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,018 Prozent auf 3 038,85 Punkte an der Kurstafel, nach 3 039,39 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 047,50 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 004,83 Zählern.
So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Der ATX Prime notierte am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, bei 2 865,52 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 2 840,18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, lag der ATX Prime bei 2 219,97 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 13,37 Prozent nach oben. Bei 3 047,50 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2 489,01 Punkten.
ATX Prime-Tops und -Flops
Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit EVN (+ 3,01 Prozent auf 29,10 EUR), Addiko Bank (+ 1,89 Prozent auf 27,00 EUR), Verbund (+ 1,48 Prozent auf 58,40 EUR), OMV (+ 1,38 Prozent auf 62,50 EUR) und UNIQA Insurance (+ 1,17 Prozent auf 17,36 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Wolford (-8,76 Prozent auf 2,50 EUR), Warimpex (-7,50 Prozent auf 0,48 EUR), FACC (-4,33 Prozent auf 16,78 EUR), Marinomed Biotech (-3,52 Prozent auf 9,60 EUR) und voestalpine (-2,77 Prozent auf 47,06 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im ATX Prime sticht die UNIQA Insurance-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 246 199 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 40,006 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Fokus
Die ZUMTOBEL-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung mit 7,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,32 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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