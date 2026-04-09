CA Immobilien Aktie
WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352
|Wiener Börse-Handel im Fokus
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09.04.2026 09:29:08
Schwacher Handel: ATX Prime beginnt Donnerstagshandel im Minus
Am Donnerstag sinkt der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse um 0,17 Prozent auf 2 801,36 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,006 Prozent auf 2 805,85 Punkte an der Kurstafel, nach 2 806,02 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 2 786,48 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 806,02 Punkten lag.
ATX Prime-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche legte der ATX Prime bereits um 3,50 Prozent zu. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Monat, am 09.03.2026, bei 2 637,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.01.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 685,00 Punkten gehandelt. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 09.04.2025, den Wert von 1 818,43 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 5,39 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 2 907,38 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 489,01 Punkte.
ATX Prime-Gewinner und -Verlierer
Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit ZUMTOBEL (+ 4,66 Prozent auf 3,82 EUR), Andritz (+ 2,35 Prozent auf 65,30 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,10 Prozent auf 36,80 EUR), Verbund (+ 1,08 Prozent auf 65,70 EUR) und OMV (+ 0,58 Prozent auf 61,15 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Wolford (-5,63 Prozent auf 2,68 EUR), DO (-2,82 Prozent auf 186,40 EUR), PORR (-1,90 Prozent auf 38,80 EUR), CA Immobilien (-1,55 Prozent auf 25,40 EUR) und Raiffeisen (-1,29 Prozent auf 39,82 EUR).
Die teuersten ATX Prime-Unternehmen
Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 35 125 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 36,627 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.
ATX Prime-Fundamentaldaten im Blick
Im ATX Prime präsentiert die Raiffeisen-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,87 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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