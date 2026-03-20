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Index-Performance im Fokus 20.03.2026 15:58:36

Schwacher Handel: ATX Prime fällt am Nachmittag zurück

Schwacher Handel: ATX Prime fällt am Nachmittag zurück

Der ATX Prime zeigt sich derzeit mit negativen Notierungen.

Am Freitag bewegt sich der ATX Prime um 15:40 Uhr via Wiener Börse 0,86 Prozent leichter bei 2 591,78 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,001 Prozent schwächer bei 2 614,19 Punkten in den Handel, nach 2 614,22 Punkten am Vortag.

Bei 2 590,72 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 2 648,54 Punkten den höchsten Stand markierte.

ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang ein Minus von 1,01 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.02.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 886,08 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, einen Wert von 2 596,64 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 20.03.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 149,66 Punkten auf.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,50 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 2 907,38 Punkte.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit Lenzing (+ 6,52 Prozent auf 20,90 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2,62 Prozent auf 35,30 EUR), Wolford (+ 2,03 Prozent auf 3,02 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 1,15 Prozent auf 5,26 EUR) und Rosenbauer (+ 1,04 Prozent auf 48,50 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Marinomed Biotech (-10,71 Prozent auf 15,00 EUR), Frequentis (-3,92 Prozent auf 68,60 EUR), AT S (AT&S) (-3,81 Prozent auf 49,25 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-2,66 Prozent auf 80,60 EUR) und Flughafen Wien (-2,62 Prozent auf 52,00 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im ATX Prime ist die OMV-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 461 509 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 35,287 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder

Unter den ATX Prime-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 5,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,30 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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Marinomed Biotech AG 15,00 -10,71% Marinomed Biotech AG
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OMV AG 58,20 -0,60% OMV AG
Raiffeisen 36,50 -2,41% Raiffeisen
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Schoeller-Bleckmann 35,20 2,33% Schoeller-Bleckmann
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ATX Prime 2 581,07 -1,27%

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