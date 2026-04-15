FACC Aktie
WKN DE: A1147K / ISIN: AT00000FACC2
|Marktbericht
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15.04.2026 09:29:08
Schwacher Handel: ATX Prime fällt zum Handelsstart zurück
Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,10 Prozent schwächer bei 2 915,63 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,020 Prozent höher bei 2 919,23 Punkten, nach 2 918,64 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 910,55 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 921,80 Zählern.
ATX Prime-Performance auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 1,61 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, den Stand von 2 618,16 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.01.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 716,81 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.04.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 976,18 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 9,69 Prozent aufwärts. Bei 2 925,04 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern registriert.
Das sind die Tops und Flops im ATX Prime
Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit Österreichische Post (+ 1,47 Prozent auf 34,55 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,16 Prozent auf 69,90 EUR), CA Immobilien (+ 1,15 Prozent auf 26,45 EUR), FACC (+ 1,11 Prozent auf 14,58 EUR) und Lenzing (+ 0,62 Prozent auf 24,50 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Wolford (-6,54 Prozent auf 2,86 EUR), STRABAG SE (-6,48 Prozent auf 88,10 EUR), Kapsch TrafficCom (-3,27 Prozent auf 5,32 EUR), AMAG (-1,70 Prozent auf 28,90 EUR) und Flughafen Wien (-1,56 Prozent auf 50,60 EUR).
ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im ATX Prime sticht die STRABAG SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 65 302 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 40,588 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Fokus
Unter den ATX Prime-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie mit 6,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,24 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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