OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
|Index-Performance im Blick
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14.07.2026 09:29:16
Schwacher Handel: ATX Prime fällt zum Start des Dienstagshandels zurück
Der ATX Prime gibt im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,30 Prozent auf 3 169,78 Punkte nach. Zuvor ging der ATX Prime 0,015 Prozent schwächer bei 3 178,84 Punkten in den Handel, nach 3 179,31 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 3 149,29 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 178,88 Punkten erreichte.
So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, bei 3 085,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.04.2026, stand der ATX Prime noch bei 2 918,64 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.07.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 250,89 Punkten auf.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 19,25 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3 243,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten verzeichnet.
Das sind die Tops und Flops im ATX Prime
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit Raiffeisen (+ 1,01 Prozent auf 55,25 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,97 Prozent auf 31,20 EUR), OMV (+ 0,90) Prozent auf 61,65 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 0,80 Prozent auf 5,04 EUR) und voestalpine (+ 0,73 Prozent auf 44,08 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil FACC (-2,85 Prozent auf 17,02 EUR), Marinomed Biotech (-2,79 Prozent auf 8,70 EUR), DO (-1,70 Prozent auf 202,00 EUR), Telekom Austria (-1,49 Prozent auf 9,91 EUR) und CPI Europe (-1,17 Prozent auf 15,22 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf
Im ATX Prime ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 25 048 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 45,677 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Blick
Die OMV-Aktie präsentiert mit 7,35 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,37 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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