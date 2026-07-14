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Index-Performance im Blick 14.07.2026 09:29:16

Schwacher Handel: ATX Prime fällt zum Start des Dienstagshandels zurück

Schwacher Handel: ATX Prime fällt zum Start des Dienstagshandels zurück

Der ATX Prime fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Morgen in die Verlustzone.

Der ATX Prime gibt im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,30 Prozent auf 3 169,78 Punkte nach. Zuvor ging der ATX Prime 0,015 Prozent schwächer bei 3 178,84 Punkten in den Handel, nach 3 179,31 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 3 149,29 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 178,88 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, bei 3 085,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.04.2026, stand der ATX Prime noch bei 2 918,64 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.07.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 250,89 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 19,25 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3 243,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit Raiffeisen (+ 1,01 Prozent auf 55,25 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,97 Prozent auf 31,20 EUR), OMV (+ 0,90) Prozent auf 61,65 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 0,80 Prozent auf 5,04 EUR) und voestalpine (+ 0,73 Prozent auf 44,08 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil FACC (-2,85 Prozent auf 17,02 EUR), Marinomed Biotech (-2,79 Prozent auf 8,70 EUR), DO (-1,70 Prozent auf 202,00 EUR), Telekom Austria (-1,49 Prozent auf 9,91 EUR) und CPI Europe (-1,17 Prozent auf 15,22 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Im ATX Prime ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 25 048 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 45,677 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Blick

Die OMV-Aktie präsentiert mit 7,35 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,37 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ) 15,22 -1,17% CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
DO & CO 202,50 -1,46% DO & CO
Erste Group Bank AG 114,10 -1,81% Erste Group Bank AG
FACC AG 17,18 -1,94% FACC AG
Kapsch TrafficCom AG 5,18 3,60% Kapsch TrafficCom AG
Marinomed Biotech AG 8,95 0,00% Marinomed Biotech AG
OMV AG 61,95 1,39% OMV AG
Raiffeisen 55,75 1,92% Raiffeisen
Schoeller-Bleckmann 31,05 0,49% Schoeller-Bleckmann
Telekom Austria AG 10,04 -0,20% Telekom Austria AG
voestalpine AG 44,14 0,87% voestalpine AG

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ATX Prime 3 169,02 -0,32%

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