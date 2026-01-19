Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
|ATX Prime im Fokus
|
19.01.2026 17:59:09
Schwacher Handel: ATX Prime legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein
Letztendlich fiel der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,57 Prozent auf 2 700,88 Punkte. In den Montagshandel ging der ATX Prime 0,180 Prozent tiefer bei 2 711,38 Punkten, nach 2 716,26 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 2 711,38 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 677,94 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn
Vor einem Monat, am 19.12.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 596,64 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, einen Stand von 2 287,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wurde am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, mit 1 885,13 Punkten bewertet.
Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 1,61 Prozent. Bei 2 720,93 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2 654,40 Zählern.
ATX Prime-Tops und -Flops
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell Telekom Austria (+ 1,96 Prozent auf 8,83 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,96 Prozent auf 3,65 EUR), voestalpine (+ 1,44 Prozent auf 39,32 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,40 Prozent auf 15,90 EUR) und Vienna Insurance (+ 1,20 Prozent auf 67,40 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil FACC (-3,33 Prozent auf 11,02 EUR), Palfinger (-2,98 Prozent auf 35,80 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,95 Prozent auf 31,25 EUR), Rosenbauer (-2,70 Prozent auf 46,90 EUR) und Wienerberger (-2,66 Prozent auf 27,86 EUR).
Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 291 708 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 40,739 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Blick
Im ATX Prime präsentiert die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,90 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
