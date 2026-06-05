Frequentis Aktie
WKN DE: A2PHG5 / ISIN: ATFREQUENT09
|Kursentwicklung
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05.06.2026 17:58:38
Schwacher Handel: ATX Prime letztendlich im Minus
Am Freitag verbuchte der ATX Prime via Wiener Börse schlussendlich Verluste in Höhe von 0,54 Prozent auf 3 004,41 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,006 Prozent auf 3 021,05 Punkte an der Kurstafel, nach 3 020,86 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime verzeichnete bei 3 041,91 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 3 001,09 Einheiten.
ATX Prime-Performance im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn sank der ATX Prime bereits um 1,13 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.05.2026, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 868,90 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.03.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 2 703,09 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.06.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 219,14 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 13,03 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 3 047,50 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
ATX Prime-Top-Flop-Aktien
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell Wolford (+ 11,20 Prozent auf 2,78 EUR), Frequentis (+ 3,94 Prozent auf 79,20 EUR), Marinomed Biotech (+ 1,85 Prozent auf 11,00 EUR), Warimpex (+ 1,63 Prozent auf 0,50 EUR) und Rosenbauer (+ 1,59 Prozent auf 64,00 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil AT S (AT&S) (-6,33 Prozent auf 133,20 EUR), FACC (-4,84 Prozent auf 15,74 EUR), PORR (-4,83 Prozent auf 38,45 EUR), CA Immobilien (-4,81 Prozent auf 22,75 EUR) und voestalpine (-3,24 Prozent auf 47,20 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im ATX Prime weist die OMV-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 402 595 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 39,035 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel
Unter den ATX Prime-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie mit 7,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,16 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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