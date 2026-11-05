Schwacher Handel: ATX Prime letztendlich mit Abgaben

Am Abend hielten sich die Anleger in Wien zurück.

Der ATX Prime ging nahezu unverändert (minus 0,10 Prozent) bei 3 195,02 Punkten aus dem Donnerstagshandel. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 3 198,11 Punkte an der Kurstafel, nach 3 198,11 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 3 157,58 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 262,43 Punkten lag.

ATX Prime-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 1,36 Prozent. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 05.10.2026, den Stand von 3 308,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.08.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3 301,09 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 2 378,15 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 20,20 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 3 448,52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 489,01 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit Verbund (+ 8,57 Prozent auf 75,35 EUR), Lenzing (+ 7,14 Prozent auf 12,30 EUR), Wienerberger (+ 2,07) Prozent auf 17,77 EUR), Erste Group Bank (+ 1,35 Prozent auf 112,40 EUR) und Palfinger (+ 1,28 Prozent auf 27,70 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen AT S (AT&S) (-15,62 Prozent auf 110,20 EUR), Frequentis (-4,80 Prozent auf 59,50 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-2,36 Prozent auf 66,10 EUR), Rosenbauer (-1,60 Prozent auf 61,40 EUR) und Raiffeisen (-1,59 Prozent auf 58,95 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Erste Group Bank-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 568 397 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 41,642 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,01 erwartet. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,73 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at