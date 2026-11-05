ATX Prime
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05.11.2026 17:58:28
Schwacher Handel: ATX Prime letztendlich mit Abgaben
Der ATX Prime ging nahezu unverändert (minus 0,10 Prozent) bei 3 195,02 Punkten aus dem Donnerstagshandel. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 3 198,11 Punkte an der Kurstafel, nach 3 198,11 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 3 157,58 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 262,43 Punkten lag.
ATX Prime-Entwicklung auf Jahressicht
Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 1,36 Prozent. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 05.10.2026, den Stand von 3 308,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.08.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3 301,09 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 2 378,15 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 20,20 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 3 448,52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 489,01 Punkten.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit Verbund (+ 8,57 Prozent auf 75,35 EUR), Lenzing (+ 7,14 Prozent auf 12,30 EUR), Wienerberger (+ 2,07) Prozent auf 17,77 EUR), Erste Group Bank (+ 1,35 Prozent auf 112,40 EUR) und Palfinger (+ 1,28 Prozent auf 27,70 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen AT S (AT&S) (-15,62 Prozent auf 110,20 EUR), Frequentis (-4,80 Prozent auf 59,50 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-2,36 Prozent auf 66,10 EUR), Rosenbauer (-1,60 Prozent auf 61,40 EUR) und Raiffeisen (-1,59 Prozent auf 58,95 EUR).
Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das Handelsvolumen der Erste Group Bank-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 568 397 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 41,642 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,01 erwartet. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,73 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|105,80
|-3,99%
|Erste Group Bank AG
|111,50
|-0,80%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|30,85
|0,65%
|Frequentis
|58,90
|-1,01%
|Lenzing AG
|11,74
|-4,55%
|Mayr-Melnhof Karton AG
|66,80
|1,06%
|OMV AG
|71,75
|-1,37%
|Palfinger AG
|27,40
|-1,08%
|Raiffeisen
|58,55
|-0,68%
|Rosenbauer
|60,80
|-0,98%
|Verbund AG
|72,70
|-3,52%
|Wienerberger AG
|17,34
|-2,42%
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