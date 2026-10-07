Wienerberger Aktie

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WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706

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Index-Performance 07.10.2026 12:26:48

Schwacher Handel: ATX Prime mittags schwächer

Schwacher Handel: ATX Prime mittags schwächer

Der ATX Prime zeigt sich heute im Minus.

Am Mittwoch gibt der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse um 1,75 Prozent auf 3 271,41 Punkte nach. Zuvor ging der ATX Prime 0,020 Prozent leichter bei 3 328,96 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3 329,63 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3 330,31 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 270,38 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 0,723 Prozent nach unten. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 07.09.2026, den Stand von 3 390,08 Punkten. Der ATX Prime stand noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, bei 3 191,43 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, bei 2 350,94 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 23,07 Prozent zu. Bei 3 448,52 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2 489,01 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell Rosenbauer (+ 3,19 Prozent auf 64,60 EUR), Polytec (+ 3,05 Prozent auf 6,08 EUR), OMV (+ 2,46 Prozent auf 72,95 EUR), Semperit (+ 1,03 Prozent auf 19,70 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,17 Prozent auf 28,85 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Wolford (-6,25 Prozent auf 2,10 EUR), Andritz (-4,02 Prozent auf 81,10 EUR), AT S (AT&S) (-3,32 Prozent auf 218,50 EUR), BAWAG (-3,22 Prozent auf 171,30 EUR) und Erste Group Bank (-3,01 Prozent auf 112,80 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 221 616 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 44,633 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel

2026 präsentiert die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,57 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Andritz AG 79,90 -5,44% Andritz AG
AT & S (AT&S) 218,00 -3,54% AT & S (AT&S)
BAWAG 168,70 -4,69% BAWAG
Erste Group Bank AG 110,00 -5,42% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 28,35 -1,56% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
OMV AG 72,60 1,97% OMV AG
Polytec 6,08 3,05% Polytec
Rosenbauer 62,60 0,00% Rosenbauer
Schoeller-Bleckmann 28,75 -0,17% Schoeller-Bleckmann
Semperit AG Holding 19,60 0,51% Semperit AG Holding
Wienerberger AG 15,71 -2,18% Wienerberger AG
Wolford AG 2,26 0,89% Wolford AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 3 230,29 -2,98%

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