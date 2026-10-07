Wienerberger Aktie
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
|Index-Performance
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07.10.2026 12:26:48
Schwacher Handel: ATX Prime mittags schwächer
Am Mittwoch gibt der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse um 1,75 Prozent auf 3 271,41 Punkte nach. Zuvor ging der ATX Prime 0,020 Prozent leichter bei 3 328,96 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3 329,63 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime verzeichnete bei 3 330,31 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 270,38 Einheiten.
So entwickelt sich der ATX Prime auf Jahressicht
Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 0,723 Prozent nach unten. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 07.09.2026, den Stand von 3 390,08 Punkten. Der ATX Prime stand noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, bei 3 191,43 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, bei 2 350,94 Punkten.
Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 23,07 Prozent zu. Bei 3 448,52 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2 489,01 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell Rosenbauer (+ 3,19 Prozent auf 64,60 EUR), Polytec (+ 3,05 Prozent auf 6,08 EUR), OMV (+ 2,46 Prozent auf 72,95 EUR), Semperit (+ 1,03 Prozent auf 19,70 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,17 Prozent auf 28,85 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Wolford (-6,25 Prozent auf 2,10 EUR), Andritz (-4,02 Prozent auf 81,10 EUR), AT S (AT&S) (-3,32 Prozent auf 218,50 EUR), BAWAG (-3,22 Prozent auf 171,30 EUR) und Erste Group Bank (-3,01 Prozent auf 112,80 EUR).
ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 221 616 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 44,633 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel
2026 präsentiert die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,57 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Wolford AG
|05.10.20
|Wolford buy
|Raiffeisen Centrobank AG
|19.03.19
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|21.12.18
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|11.12.17
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|21.08.17
|Wolford verkaufen
|Raiffeisen Centrobank AG
|05.10.20
|Wolford buy
|Raiffeisen Centrobank AG
|19.03.19
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|21.12.18
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|11.12.17
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|21.08.17
|Wolford verkaufen
|Raiffeisen Centrobank AG
|05.10.20
|Wolford buy
|Raiffeisen Centrobank AG
|10.12.15
|Wolford accumulate
|Erste Group Bank
|21.08.17
|Wolford verkaufen
|Raiffeisen Centrobank AG
|21.12.16
|Wolford verkaufen
|Raiffeisen Centrobank AG
|09.09.16
|Wolford verkaufen
|Erste Group Bank
|22.07.16
|Wolford Hold
|Raiffeisen Centrobank AG
|08.03.16
|Wolford accumulate
|Erste Group Bank
|19.03.19
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|21.12.18
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|11.12.17
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|06.04.16
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|21.12.15
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
Aktien in diesem Artikel
|Andritz AG
|79,90
|-5,44%
|AT & S (AT&S)
|218,00
|-3,54%
|BAWAG
|168,70
|-4,69%
|Erste Group Bank AG
|110,00
|-5,42%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|28,35
|-1,56%
|OMV AG
|72,60
|1,97%
|Polytec
|6,08
|3,05%
|Rosenbauer
|62,60
|0,00%
|Schoeller-Bleckmann
|28,75
|-0,17%
|Semperit AG Holding
|19,60
|0,51%
|Wienerberger AG
|15,71
|-2,18%
|Wolford AG
|2,26
|0,89%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3 230,29
|-2,98%
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