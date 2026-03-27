Österreichische Post Aktie

Österreichische Post für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
ATX Prime-Kursverlauf 27.03.2026 15:59:49

Schwacher Handel: ATX Prime nachmittags in der Verlustzone

Schwacher Handel: ATX Prime nachmittags in der Verlustzone

Der ATX Prime sinkt derzeit.

Am Freitag geht es im ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse um 1,35 Prozent auf 2 628,04 Punkte abwärts. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,007 Prozent auf 2 664,10 Punkte an der Kurstafel, nach 2 663,91 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 2 607,60 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 668,77 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 2,02 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 27.02.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 840,18 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 604,50 Punkten. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Jahr, am 27.03.2025, bei 2 139,84 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 1,13 Prozent. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 907,38 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten verzeichnet.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Frequentis (+ 4,76 Prozent auf 70,40 EUR), Lenzing (+ 0,61 Prozent auf 24,60 EUR), Palfinger (+ 0,30 Prozent auf 33,95 EUR), Österreichische Post (+ 0,15 Prozent auf 34,05 EUR) und Semperit (+ 0,00 Prozent auf 14,88 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Kapsch TrafficCom (-5,43 Prozent auf 5,22 EUR), voestalpine (-3,52 Prozent auf 37,78 EUR), AT S (AT&S) (-2,46 Prozent auf 51,50 EUR), Raiffeisen (-2,24 Prozent auf 36,60 EUR) und AMAG (-2,22 Prozent auf 26,40 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die CA Immobilien-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 223 455 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 36,335 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der ATX Prime-Titel

Im ATX Prime weist die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,93 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Zur Übersichtsseite
Alle ATX Prime-Werte

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Österreichische Post AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Erste Group Bank AG

mehr Analysen
12.03.26 Erste Group Bank kaufen UBS AG
03.03.26 Erste Group Bank kaufen Barclays Capital
03.03.26 Erste Group Bank verkaufen Baader Bank
27.02.26 Erste Group Bank kaufen Deutsche Bank AG
03.02.26 Erste Group Bank kaufen Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AMAG 26,70 -1,11% AMAG
AT & S (AT&S) 51,50 -2,46% AT & S (AT&S)
CA Immobilien 23,00 -0,52% CA Immobilien
Erste Group Bank AG 91,15 -2,57% Erste Group Bank AG
Frequentis 71,80 6,85% Frequentis
Kapsch TrafficCom AG 5,30 -3,99% Kapsch TrafficCom AG
Lenzing AG 24,75 1,23% Lenzing AG
OMV AG 61,25 -1,37% OMV AG
Österreichische Post AG 34,00 0,00% Österreichische Post AG
Palfinger AG 33,75 -0,30% Palfinger AG
Raiffeisen 36,58 -2,30% Raiffeisen
Semperit AG Holding 14,88 0,00% Semperit AG Holding
voestalpine AG 38,10 -2,71% voestalpine AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 2 618,72 -1,70%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

27.03.26 KW 13: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
22.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 12
22.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 12: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.03.26 KW 12: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street beendet Handel tiefrot -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich fester
Die heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich schwächer. Auch die US-Börsen verbuchten Verluste. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Freitag vorwiegend auf höherem Niveau.