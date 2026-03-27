Schwacher Handel: ATX Prime nachmittags in der Verlustzone

Am Freitag geht es im ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse um 1,35 Prozent auf 2 628,04 Punkte abwärts. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,007 Prozent auf 2 664,10 Punkte an der Kurstafel, nach 2 663,91 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 2 607,60 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 668,77 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 2,02 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 27.02.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 840,18 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 604,50 Punkten. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Jahr, am 27.03.2025, bei 2 139,84 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 1,13 Prozent. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 907,38 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten verzeichnet.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Frequentis (+ 4,76 Prozent auf 70,40 EUR), Lenzing (+ 0,61 Prozent auf 24,60 EUR), Palfinger (+ 0,30 Prozent auf 33,95 EUR), Österreichische Post (+ 0,15 Prozent auf 34,05 EUR) und Semperit (+ 0,00 Prozent auf 14,88 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Kapsch TrafficCom (-5,43 Prozent auf 5,22 EUR), voestalpine (-3,52 Prozent auf 37,78 EUR), AT S (AT&S) (-2,46 Prozent auf 51,50 EUR), Raiffeisen (-2,24 Prozent auf 36,60 EUR) und AMAG (-2,22 Prozent auf 26,40 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die CA Immobilien-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 223 455 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 36,335 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der ATX Prime-Titel

Im ATX Prime weist die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,93 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at