Schwacher Handel: ATX Prime notiert am Mittag im Minus

Um 12:08 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,03 Prozent schwächer bei 3 185,27 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,013 Prozent fester bei 3 218,74 Punkten in den Handel, nach 3 218,32 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 219,68 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 181,51 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang ein Minus von 0,840 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime notierte am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, bei 2 958,18 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor drei Monaten, am 24.03.2026, bei 2 617,71 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.06.2025, lag der ATX Prime noch bei 2 189,42 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 19,83 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 243,92 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 3,81 Prozent auf 231,50 EUR), Flughafen Wien (+ 1,60 Prozent auf 50,80 EUR), Polytec (+ 1,18 Prozent auf 4,30 EUR), Wolford (+ 0,83 Prozent auf 2,42 EUR) und CA Immobilien (+ 0,65 Prozent auf 23,10 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Warimpex (-6,25 Prozent auf 0,50 EUR), Frequentis (-2,84 Prozent auf 71,80 EUR), voestalpine (-2,74 Prozent auf 43,34 EUR), Vienna Insurance (-2,68 Prozent auf 65,40 EUR) und Andritz (-2,40 Prozent auf 77,30 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 65 486 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 45,249 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel

Die OMV-Aktie verzeichnet mit 6,86 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,13 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at