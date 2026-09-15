Mayr-Melnhof Karton Aktie
WKN: 93820 / ISIN: AT0000938204
|Wiener Börse-Handel im Fokus
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15.09.2026 12:26:55
Schwacher Handel: ATX Prime präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer
Um 12:08 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,18 Prozent tiefer bei 3 313,45 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,026 Prozent auf 3 320,23 Punkte an der Kurstafel, nach 3 319,37 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime verzeichnete bei 3 322,27 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 3 283,83 Einheiten.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, stand der ATX Prime bei 3 316,35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3 162,58 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 15.09.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 318,73 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 24,65 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 392,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten registriert.
Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 3,43 Prozent auf 156,60 EUR), Frequentis (+ 2,59 Prozent auf 67,40 EUR), Flughafen Wien (+ 1,91 Prozent auf 53,40 EUR), Polytec (+ 1,63 Prozent auf 5,00 EUR) und voestalpine (+ 1,14 Prozent auf 44,50 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil AMAG (-1,82 Prozent auf 26,90 EUR), EVN (-1,04 Prozent auf 28,45 EUR), Erste Group Bank (-1,00 Prozent auf 118,70 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0,96 Prozent auf 72,40 EUR) und Vienna Insurance (-0,84 Prozent auf 70,90 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf
Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 130 623 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 47,391 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die ATX Prime-Titel auf
In diesem Jahr weist die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,42 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Mayr-Melnhof Karton AG
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12:26
|Schwacher Handel: ATX Prime präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
08.09.26
|ATX Prime aktuell: ATX Prime fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
|
07.09.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime am Montagmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
04.09.26
|Zuversicht in Wien: ATX Prime liegt zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
31.08.26
|EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG: MM Gruppe erhält EcoVadis Platinmedaille und zählt damit weltweit zu den besten 1 % im Bereich Nachhaltigkeit (EQS Group)
|
31.08.26
|EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG: MM Group secures EcoVadis Platinum, ranking among global top 1 % for sustainability (EQS Group)
|
31.08.26
|Gewinne in Wien: So steht der ATX Prime am Montagmittag (finanzen.at)
|
28.08.26
|Freundlicher Handel: ATX Prime zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu Mayr-Melnhof Karton AG
|28.08.26
|Mayr-Melnhof Karton Hold
|Erste Group Bank
|21.08.26
|Mayr-Melnhof Karton buy
|Baader Bank
|11.05.26
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|13.03.26
|Mayr-Melnhof Karton neutral
|Erste Group Bank
|11.12.25
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|28.08.26
|Mayr-Melnhof Karton Hold
|Erste Group Bank
|21.08.26
|Mayr-Melnhof Karton buy
|Baader Bank
|11.05.26
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|13.03.26
|Mayr-Melnhof Karton neutral
|Erste Group Bank
|11.12.25
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|21.08.26
|Mayr-Melnhof Karton buy
|Baader Bank
|11.05.26
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|11.12.25
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|06.05.25
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|24.02.25
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|28.08.26
|Mayr-Melnhof Karton Hold
|Erste Group Bank
|13.03.26
|Mayr-Melnhof Karton neutral
|Erste Group Bank
|21.08.25
|Mayr-Melnhof Karton Hold
|Erste Group Bank
|12.05.25
|Mayr-Melnhof Karton neutral
|Erste Group Bank
|02.10.24
|Mayr-Melnhof Karton neutral
|Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel
|AMAG
|26,90
|-1,82%
|AT & S (AT&S)
|159,00
|5,02%
|Erste Group Bank AG
|118,50
|-1,17%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|28,65
|-0,35%
|Flughafen Wien AG
|52,40
|0,00%
|Frequentis
|67,40
|2,59%
|Marinomed Biotech AG
|4,50
|0,00%
|Mayr-Melnhof Karton AG
|73,00
|-0,14%
|OMV AG
|71,60
|-0,49%
|Polytec
|4,90
|-0,41%
|Vienna Insurance
|70,90
|-0,84%
|voestalpine AG
|44,62
|1,41%
|Wienerberger AG
|17,73
|0,74%
|ZUMTOBEL AG
|3,93
|-0,25%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3 318,97
|-0,01%