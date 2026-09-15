Mayr-Melnhof Karton Aktie

Mayr-Melnhof Karton für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 93820 / ISIN: AT0000938204

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Wiener Börse-Handel im Fokus 15.09.2026 12:26:55

Schwacher Handel: ATX Prime präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer

Schwacher Handel: ATX Prime präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer

Am zweiten Tag der Woche legen Anleger in Wien eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Um 12:08 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,18 Prozent tiefer bei 3 313,45 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,026 Prozent auf 3 320,23 Punkte an der Kurstafel, nach 3 319,37 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3 322,27 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 3 283,83 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, stand der ATX Prime bei 3 316,35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3 162,58 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 15.09.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 318,73 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 24,65 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 392,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten registriert.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 3,43 Prozent auf 156,60 EUR), Frequentis (+ 2,59 Prozent auf 67,40 EUR), Flughafen Wien (+ 1,91 Prozent auf 53,40 EUR), Polytec (+ 1,63 Prozent auf 5,00 EUR) und voestalpine (+ 1,14 Prozent auf 44,50 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil AMAG (-1,82 Prozent auf 26,90 EUR), EVN (-1,04 Prozent auf 28,45 EUR), Erste Group Bank (-1,00 Prozent auf 118,70 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0,96 Prozent auf 72,40 EUR) und Vienna Insurance (-0,84 Prozent auf 70,90 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 130 623 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 47,391 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Titel auf

In diesem Jahr weist die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,42 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

AMAG 26,90 -1,82% AMAG
AT & S (AT&S) 159,00 5,02% AT & S (AT&S)
Erste Group Bank AG 118,50 -1,17% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 28,65 -0,35% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Flughafen Wien AG 52,40 0,00% Flughafen Wien AG
Frequentis 67,40 2,59% Frequentis
Marinomed Biotech AG 4,50 0,00% Marinomed Biotech AG
Mayr-Melnhof Karton AG 73,00 -0,14% Mayr-Melnhof Karton AG
OMV AG 71,60 -0,49% OMV AG
Polytec 4,90 -0,41% Polytec
Vienna Insurance 70,90 -0,84% Vienna Insurance
voestalpine AG 44,62 1,41% voestalpine AG
Wienerberger AG 17,73 0,74% Wienerberger AG
ZUMTOBEL AG 3,93 -0,25% ZUMTOBEL AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 3 318,97 -0,01%

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