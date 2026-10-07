Wolford Aktie
WKN: 83400 / ISIN: AT0000834007
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07.10.2026 09:29:11
Schwacher Handel: ATX Prime präsentiert sich zum Start schwächer
Um 09:11 Uhr sinkt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,67 Prozent auf 3 307,39 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,020 Prozent auf 3 328,96 Punkte an der Kurstafel, nach 3 329,63 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 3 301,49 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 330,31 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der ATX Prime auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 0,369 Prozent. Vor einem Monat, am 07.09.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 3 390,08 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, wies der ATX Prime 3 191,43 Punkte auf. Der ATX Prime wurde vor einem Jahr, am 07.10.2025, mit 2 350,94 Punkten bewertet.
Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 24,42 Prozent. 3 448,52 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Bei 2 489,01 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Rosenbauer (+ 1,28 Prozent auf 63,40 EUR), OMV (+ 0,77 Prozent auf 71,75 EUR), Polytec (+ 0,68 Prozent auf 5,94 EUR), Telekom Austria (+ 0,45 Prozent auf 8,90 EUR) und AMAG (+ 0,36 Prozent auf 28,10 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Wolford (-6,25 Prozent auf 2,10 EUR), Lenzing (-2,33 Prozent auf 12,60 EUR), STRABAG SE (-2,30 Prozent auf 102,00 EUR), Andritz (-1,78 Prozent auf 83,00 EUR) und voestalpine (-1,48 Prozent auf 43,94 EUR).
Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 35 808 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 44,633 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien
Die OMV-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,57 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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