UBM Development Aktie
WKN: 81540 / ISIN: AT0000815402
10.04.2026 09:30:35
Schwacher Handel: ATX Prime sackt zum Start ab
Um 09:11 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,09 Prozent leichter bei 2 797,40 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,004 Prozent höher bei 2 800,08 Punkten in den Handel, nach 2 799,96 Punkten am Vortag.
Bei 2 793,60 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 2 803,24 Punkten den höchsten Stand markierte.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 3,35 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.03.2026, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 710,36 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, den Wert von 2 685,00 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor einem Jahr, am 10.04.2025, bei 1 874,88 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 5,24 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 2 907,38 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten verzeichnet.
ATX Prime-Top-Flop-Aktien
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit Rosenbauer (+ 6,30 Prozent auf 50,60 EUR), Frequentis (+ 2,24 Prozent auf 73,00 EUR), Polytec (+ 1,34 Prozent auf 3,78 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,14 Prozent auf 88,40 EUR) und CA Immobilien (+ 0,97 Prozent auf 25,95 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Palfinger (-3,95 Prozent auf 35,30 EUR), Wolford (-2,07 Prozent auf 2,84 EUR), AT S (AT&S) (-1,56 Prozent auf 63,00 EUR), Lenzing (-1,46 Prozent auf 23,55 EUR) und UBM Development (-1,12 Prozent auf 17,60 EUR).
Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die OMV-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 15 824 Aktien gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 38,918 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Blick
2026 präsentiert die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,04 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu UBM Development AG
Analysen zu UBM Development AG
|12.12.25
|UBM Development buy
|Erste Group Bank
|02.12.25
|UBM Development kaufen
|Warburg Research
|20.10.25
|UBM Development buy
|Warburg Research
|13.10.25
|UBM Development buy
|Warburg Research
|17.09.25
|UBM Development kaufen
|Warburg Research
|03.06.20
|UBM Development buy
|Raiffeisen Centrobank AG
|22.05.17
|UBM Development Hold
|Raiffeisen Centrobank AG
|12.04.17
|UBM Development Hold
|Baader Bank
|16.02.17
|UBM Development Kauf
|Baader Bank
Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|66,60
|4,06%
|CA Immobilien
|25,75
|0,19%
|Erste Group Bank AG
|103,80
|4,80%
|Frequentis
|72,80
|1,96%
|Lenzing AG
|24,90
|4,18%
|Mayr-Melnhof Karton AG
|93,50
|6,98%
|OMV AG
|59,40
|-1,90%
|Österreichische Post AG
|36,05
|-0,28%
|Palfinger AG
|36,85
|0,27%
|Polytec
|3,84
|2,95%
|Raiffeisen
|44,24
|10,66%
|Rosenbauer
|50,60
|6,30%
|UBM Development AG
|17,75
|-0,28%
|Wolford AG
|2,90
|0,00%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|2 877,67
|2,78%
Börse aktuell - Live Ticker: US-Börsen mit uneinheitlichem Wochenschluss -- ATX zog zum Wochenschluss kräftig an -- DAX schlussendlich stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte vor dem Wochenende deutlich höher. Der deutsche Leitindex zeigte sich letztlich wenig verändert. Die Wall Street bewegte sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.