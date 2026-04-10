UBM Development Aktie

WKN: 81540 / ISIN: AT0000815402

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Marktbericht 10.04.2026 09:30:35

Schwacher Handel: ATX Prime sackt zum Start ab

Schwacher Handel: ATX Prime sackt zum Start ab

Der ATX Prime fällt am Morgen nach Vortagesgewinnen zurück.

Um 09:11 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,09 Prozent leichter bei 2 797,40 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,004 Prozent höher bei 2 800,08 Punkten in den Handel, nach 2 799,96 Punkten am Vortag.

Bei 2 793,60 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 2 803,24 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 3,35 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.03.2026, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 710,36 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, den Wert von 2 685,00 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor einem Jahr, am 10.04.2025, bei 1 874,88 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 5,24 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 2 907,38 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten verzeichnet.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit Rosenbauer (+ 6,30 Prozent auf 50,60 EUR), Frequentis (+ 2,24 Prozent auf 73,00 EUR), Polytec (+ 1,34 Prozent auf 3,78 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,14 Prozent auf 88,40 EUR) und CA Immobilien (+ 0,97 Prozent auf 25,95 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Palfinger (-3,95 Prozent auf 35,30 EUR), Wolford (-2,07 Prozent auf 2,84 EUR), AT S (AT&S) (-1,56 Prozent auf 63,00 EUR), Lenzing (-1,46 Prozent auf 23,55 EUR) und UBM Development (-1,12 Prozent auf 17,60 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die OMV-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 15 824 Aktien gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 38,918 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Blick

2026 präsentiert die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,04 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Alle ATX Prime-Werte
Zur Übersichtsseite

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu UBM Development AG

mehr Nachrichten

Analysen zu UBM Development AG

mehr Analysen
12.12.25 UBM Development buy Erste Group Bank
02.12.25 UBM Development kaufen Warburg Research
20.10.25 UBM Development buy Warburg Research
13.10.25 UBM Development buy Warburg Research
17.09.25 UBM Development kaufen Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AT & S (AT&S) 66,60 4,06% AT & S (AT&S)
CA Immobilien 25,75 0,19% CA Immobilien
Erste Group Bank AG 103,80 4,80% Erste Group Bank AG
Frequentis 72,80 1,96% Frequentis
Lenzing AG 24,90 4,18% Lenzing AG
Mayr-Melnhof Karton AG 93,50 6,98% Mayr-Melnhof Karton AG
OMV AG 59,40 -1,90% OMV AG
Österreichische Post AG 36,05 -0,28% Österreichische Post AG
Palfinger AG 36,85 0,27% Palfinger AG
Polytec 3,84 2,95% Polytec
Raiffeisen 44,24 10,66% Raiffeisen
Rosenbauer 50,60 6,30% Rosenbauer
UBM Development AG 17,75 -0,28% UBM Development AG
Wolford AG 2,90 0,00% Wolford AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 2 877,67 2,78%

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen mit uneinheitlichem Wochenschluss -- ATX zog zum Wochenschluss kräftig an -- DAX schlussendlich stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte vor dem Wochenende deutlich höher. Der deutsche Leitindex zeigte sich letztlich wenig verändert. Die Wall Street bewegte sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen