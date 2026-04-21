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ATX Prime-Kursentwicklung 21.04.2026 17:59:00

Schwacher Handel: ATX Prime schließt mit Verlusten

Schwacher Handel: ATX Prime schließt mit Verlusten

Der ATX Prime zeigte sich letztendlich mit negativen Notierungen.

Am Dienstag bewegte sich der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsende 0,28 Prozent leichter bei 2 894,88 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,010 Prozent stärker bei 2 903,40 Punkten in den Handel, nach 2 903,12 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 2 885,65 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2 926,62 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, lag der ATX Prime bei 2 581,07 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.01.2026, stand der ATX Prime noch bei 2 685,61 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Der ATX Prime stand am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, bei 1 974,73 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,91 Prozent zu. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 953,91 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell BAWAG (+ 2,45 Prozent auf 154,70 EUR), PORR (+ 1,12 Prozent auf 40,55 EUR), Rosenbauer (+ 1,10 Prozent auf 55,00 EUR), OMV (+ 1,05 Prozent auf 57,80 EUR) und EVN (+ 0,90 Prozent auf 28,10 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil ZUMTOBEL (-3,78 Prozent auf 3,56 EUR), Marinomed Biotech (-2,84 Prozent auf 13,70 EUR), FACC (-2,83 Prozent auf 13,72 EUR), Frequentis (-2,61 Prozent auf 74,50 EUR) und Erste Group Bank (-2,57 Prozent auf 102,30 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. 417 618 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 42,181 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Blick

Die Warimpex-Aktie hat mit 6,11 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,64 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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FACC AG 13,40 0,00% FACC AG
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Marinomed Biotech AG 13,40 -2,19% Marinomed Biotech AG
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PORR AG 39,85 -0,99% PORR AG
Rosenbauer 56,60 2,17% Rosenbauer
Verbund AG 65,00 1,01% Verbund AG
Warimpex 0,47 0,00% Warimpex
ZUMTOBEL AG 3,58 -2,98% ZUMTOBEL AG

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ATX Prime 2 875,99 -0,07%

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