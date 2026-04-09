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ATX Prime-Kursverlauf 09.04.2026 17:59:01

Schwacher Handel: ATX Prime schwächelt letztendlich

Schwacher Handel: ATX Prime schwächelt letztendlich

Der ATX Prime bewegte sich am Abend im Minus.

Zum Handelsende fiel der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,22 Prozent auf 2 799,96 Punkte zurück. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,006 Prozent auf 2 805,85 Punkte an der Kurstafel, nach 2 806,02 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 2 774,29 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 806,02 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 3,45 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 09.03.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 637,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.01.2026, lag der ATX Prime noch bei 2 685,00 Punkten. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Jahr, am 09.04.2025, bei 1 818,43 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 5,33 Prozent zu. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 907,38 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten verzeichnet.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Polytec (+ 4,78 Prozent auf 3,73 EUR), Andritz (+ 4,08 Prozent auf 66,40 EUR), Wolford (+ 2,11 Prozent auf 2,90 EUR), Österreichische Post (+ 1,97 Prozent auf 36,15 EUR) und Verbund (+ 1,77 Prozent auf 66,15 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Addiko Bank (-5,38 Prozent auf 24,60 EUR), DO (-4,38 Prozent auf 183,40 EUR), Frequentis (-3,51 Prozent auf 71,40 EUR), FACC (-2,60 Prozent auf 14,22 EUR) und Wienerberger (-2,33 Prozent auf 24,30 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die OMV-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 561 077 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 36,627 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der ATX Prime-Titel

Im ATX Prime weist die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,87 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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