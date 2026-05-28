Schwacher Handel: ATX Prime zeigt sich schwächer

Der ATX Prime zeigt sich am Mittag mit negativen Notierungen.

Der ATX Prime verliert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr 0,29 Prozent auf 3 004,01 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,001 Prozent auf 3 012,83 Punkte an der Kurstafel, nach 3 012,86 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 995,40 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 023,78 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche kletterte der ATX Prime bereits um 1,53 Prozent. Der ATX Prime lag vor einem Monat, am 28.04.2026, bei 2 858,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, den Wert von 2 840,18 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.05.2025, lag der ATX Prime bei 2 225,89 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 13,01 Prozent zu Buche. 3 046,37 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Bei 2 489,01 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell PORR (+ 6,72 Prozent auf 38,90 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 2,47 Prozent auf 5,80 EUR), Flughafen Wien (+ 2,47 Prozent auf 49,80 EUR), Polytec (+ 2,02 Prozent auf 4,54 EUR) und Frequentis (+ 1,93 Prozent auf 74,00 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Warimpex (-3,85 Prozent auf 0,50 EUR), Schoeller-Bleckmann (-3,03 Prozent auf 33,55 EUR), EVN (-2,60 Prozent auf 28,10 EUR), Vienna Insurance (-2,40 Prozent auf 61,10 EUR) und Marinomed Biotech (-2,03 Prozent auf 9,65 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UNIQA Insurance-Aktie. 81 746 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 39,850 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien

2027 hat die ZUMTOBEL-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,30 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at