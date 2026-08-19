Schwacher Handel: ATX Prime zum Handelsende in Rot

Zum Handelsende bewegte sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,72 Prozent leichter bei 3 245,27 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,006 Prozent auf 3 268,48 Punkte an der Kurstafel, nach 3 268,68 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 3 280,48 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 242,80 Punkten erreichte.

ATX Prime-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche sank der ATX Prime bereits um 2,15 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3 136,85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, stand der ATX Prime bei 2 888,75 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.08.2025, wies der ATX Prime 2 425,00 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 22,09 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 337,77 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 489,01 Punkte.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Flughafen Wien (+ 3,97 Prozent auf 52,40 EUR), AMAG (+ 1,82 Prozent auf 27,90 EUR), OMV (+ 1,48 Prozent auf 68,55 EUR), Verbund (+ 0,97 Prozent auf 57,50 EUR) und UBM Development (+ 0,89 Prozent auf 17,00 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Marinomed Biotech (-10,00 Prozent auf 4,50 EUR), FACC (-4,53 Prozent auf 16,00 EUR), Raiffeisen (-3,69 Prozent auf 60,05 EUR), Polytec (-2,61 Prozent auf 4,85 EUR) und Vienna Insurance (-2,38 Prozent auf 69,80 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 761 324 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 47,508 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder

Die Marinomed Biotech-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,80 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at