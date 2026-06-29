Schwacher Handel: ATX schließt im Minus

Am Montag ging es im ATX via Wiener Börse zum Handelsende um 0,85 Prozent auf 6 351,75 Punkte nach unten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 178,317 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,030 Prozent auf 6 408,07 Punkte an der Kurstafel, nach 6 406,17 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag am Montag bei 6 417,43 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6 312,54 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 29.05.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6 148,87 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, notierte der ATX bei 5 270,78 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4 418,88 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 18,69 Prozent. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 6 599,69 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit BAWAG (+ 0,41 Prozent auf 172,00 EUR), EVN (+ 0,17 Prozent auf 29,15 EUR), Vienna Insurance (+ 0,16) Prozent auf 64,40 EUR), OMV (-0,09 Prozent auf 54,05 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,35 Prozent auf 28,80 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen Wienerberger (-4,57 Prozent auf 22,56 EUR), voestalpine (-3,39 Prozent auf 40,44 EUR), Andritz (-2,21 Prozent auf 75,10 EUR), DO (-2,00 Prozent auf 220,50 EUR) und PORR (-1,57 Prozent auf 43,85 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 297 895 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 44,939 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,57 erwartet. Mit 8,39 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at