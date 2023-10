Schwacher Handel: ATX schlussendlich schwächer

Zum Handelsschluss agierten die Börsianer in Wien vorsichtiger.

Am Freitag schloss der ATX den Handel nahezu unverändert (minus 0,13 Prozent) bei 3 020,72 Punkten ab. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 105,132 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,029 Prozent tiefer bei 3 023,65 Punkten, nach 3 024,52 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag am Freitag bei 3 053,06 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 006,71 Punkten erreichte.

ATX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn sank der ATX bereits um 0,464 Prozent. Vor einem Monat, am 27.09.2023, lag der ATX noch bei 3 123,33 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.07.2023, lag der ATX noch bei 3 225,37 Punkten. Der ATX lag noch vor einem Jahr, am 27.10.2022, bei 2 887,32 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 4,40 Prozent abwärts. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 560,30 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 006,71 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 2,63 Prozent auf 23,44 EUR), Wienerberger (+ 1,17 Prozent auf 22,56 EUR), Lenzing (+ 1,15 Prozent auf 35,20 EUR), Raiffeisen (+ 1,12 Prozent auf 13,58 EUR) und voestalpine (+ 1,05 Prozent auf 23,14 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil Österreichische Post (-2,10 Prozent auf 30,25 EUR), OMV (-1,74 Prozent auf 40,13 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,95 Prozent auf 47,10 EUR), Vienna Insurance (-0,81 Prozent auf 24,60 EUR) und Andritz (-0,47 Prozent auf 42,10 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. 1 009 254 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 28,783 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2023 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,05 erwartet. Die BAWAG-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,55 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at