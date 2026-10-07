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07.10.2026 09:29:11
Schwacher Handel: ATX schwächelt zum Handelsstart
Der ATX fällt im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,71 Prozent auf 6 744,25 Punkte. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 190,732 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,021 Prozent leichter bei 6 790,78 Punkten, nach 6 792,23 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 6 793,71 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6 731,34 Einheiten.
ATX seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche legte der ATX bereits um 0,396 Prozent zu. Der ATX notierte noch vor einem Monat, am 07.09.2026, bei 6 905,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, wies der ATX 6 488,23 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, erreichte der ATX einen Wert von 4 703,24 Punkten.
Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 26,02 Prozent zu. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 043,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern erreicht.
Tops und Flops im ATX aktuell
Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit OMV (+ 0,77 Prozent auf 71,75 EUR), Österreichische Post (+ 0,32 Prozent auf 30,90 EUR), Verbund (-0,24 Prozent auf 63,30 EUR), Raiffeisen (-0,33 Prozent auf 59,90 EUR) und CA Immobilien (-0,46 Prozent auf 21,80 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil Lenzing (-2,33 Prozent auf 12,60 EUR), STRABAG SE (-2,30 Prozent auf 102,00 EUR), Andritz (-1,78 Prozent auf 83,00 EUR), voestalpine (-1,48 Prozent auf 43,94 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-1,19 Prozent auf 66,40 EUR).
ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 35 808 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 44,633 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Blick
Unter den ATX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,57 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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