Schwacher Handel: ATX verbucht am Mittag Verluste

Am Freitag sinkt der ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse um 0,56 Prozent auf 5 731,23 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 166,690 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,029 Prozent auf 5 765,27 Punkte an der Kurstafel, nach 5 763,61 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 5 716,10 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 776,13 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang ein Minus von 1,29 Prozent. Der ATX stand noch vor einem Monat, am 27.01.2026, bei 5 619,76 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.11.2025, lag der ATX noch bei 4 983,27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.02.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4 211,03 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,09 Prozent nach oben. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 5 856,94 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 314,88 Zählern markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit EVN (+ 1,38 Prozent auf 29,40 EUR), CA Immobilien (+ 1,31 Prozent auf 26,34 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,17 Prozent auf 52,10 EUR), Verbund (+ 0,76 Prozent auf 59,45 EUR) und Wienerberger (+ 0,58 Prozent auf 27,70 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil Schoeller-Bleckmann (-2,04 Prozent auf 36,00 EUR), Lenzing (-1,62 Prozent auf 24,30 EUR), DO (-1,36 Prozent auf 217,00 EUR), Raiffeisen (-1,35 Prozent auf 42,24 EUR) und BAWAG (-1,33 Prozent auf 133,80 EUR).

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 145 062 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 40,739 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

ATX-Fundamentaldaten im Fokus

2026 hat die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Mit 7,81 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

