Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|Kursentwicklung
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23.03.2026 12:26:45
Schwacher Handel: ATX verbucht am Montagmittag Verluste
Der ATX fällt im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 1,04 Prozent auf 5 140,59 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 152,627 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,217 Prozent auf 5 183,53 Punkte an der Kurstafel, nach 5 194,82 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 5 007,83 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 184,47 Punkten verzeichnete.
ATX-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat, am 23.02.2026, wies der ATX einen Wert von 5 817,57 Punkten auf. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 23.12.2025, einen Stand von 5 247,21 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, betrug der ATX-Kurs 4 259,64 Punkte.
Der Index büßte seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,95 Prozent ein. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 5 856,94 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im ATX
Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell DO (+ 1,19 Prozent auf 169,60 EUR), BAWAG (+ 1,12 Prozent auf 126,30 EUR), voestalpine (+ 0,86 Prozent auf 37,48 EUR), Lenzing (+ 0,00 Prozent auf 20,80 EUR) und PORR (-0,15 Prozent auf 33,90 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen Palfinger (-4,67 Prozent auf 33,70 EUR), OMV (-3,87 Prozent auf 55,95 EUR), EVN (-2,54 Prozent auf 26,90 EUR), Verbund (-2,37 Prozent auf 66,05 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-2,13 Prozent auf 34,45 EUR).
ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im ATX ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 247 204 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 34,704 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die ATX-Mitglieder auf
In diesem Jahr weist die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,38 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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