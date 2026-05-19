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Kursentwicklung 19.05.2026 17:58:59

Schwacher Handel: ATX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Verluste

Schwacher Handel: ATX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Verluste

Heute zogen sich die Börsianer in Wien zurück.

Am Dienstag ging es im ATX via Wiener Börse zum Handelsende um 0,64 Prozent auf 5 836,92 Punkte nach unten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 166,990 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,030 Prozent auf 5 876,33 Punkte an der Kurstafel, nach 5 874,59 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 5 901,46 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 821,73 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, einen Stand von 5 957,70 Punkten auf. Der ATX wurde vor drei Monaten, am 19.02.2026, mit 5 788,53 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 19.05.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4 419,16 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 9,07 Prozent. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 6 018,30 Punkte. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

ATX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit Erste Group Bank (+ 0,94 Prozent auf 97,15 EUR), CA Immobilien (+ 0,60 Prozent auf 25,25 EUR), BAWAG (+ 0,55 Prozent auf 147,40 EUR), Lenzing (+ 0,00 Prozent auf 23,90 EUR) und Wienerberger (-0,09 Prozent auf 22,34 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil Vienna Insurance (-3,70 Prozent auf 65,00 EUR), DO (-2,98 Prozent auf 175,60 EUR), UNIQA Insurance (-2,58 Prozent auf 16,64 EUR), STRABAG SE (-1,94 Prozent auf 86,00 EUR) und Andritz (-1,90 Prozent auf 72,30 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 424 052 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 37,675 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,17 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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