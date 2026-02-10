Wienerberger Aktie

Wienerberger für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
ATX-Marktbericht 10.02.2026 15:59:27

Schwacher Handel: ATX zeigt sich am Dienstagnachmittag leichter

Schwacher Handel: ATX zeigt sich am Dienstagnachmittag leichter

Wenig Veränderung ist am Dienstag in Wien zu beobachten.

Am Dienstag bewegt sich der ATX um 15:42 Uhr via Wiener Börse 0,20 Prozent leichter bei 5 742,05 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 164,724 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,036 Prozent auf 5 751,47 Punkte an der Kurstafel, nach 5 753,52 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX betrug 5 762,31 Punkte, das Tagestief hingegen 5 712,86 Zähler.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, bei 5 403,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.11.2025, wies der ATX einen Stand von 4 836,42 Punkten auf. Der ATX stand vor einem Jahr, am 10.02.2025, bei 3 909,37 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 7,29 Prozent zu Buche. Bei 5 762,31 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 314,88 Zählern.

Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell Wienerberger (+ 1,94 Prozent auf 30,42 EUR), OMV (+ 1,33 Prozent auf 53,45 EUR), voestalpine (+ 1,02 Prozent auf 43,66 EUR), Verbund (+ 0,83 Prozent auf 61,10 EUR) und CA Immobilien (+ 0,79 Prozent auf 25,58 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil UNIQA Insurance (-3,10 Prozent auf 15,64 EUR), Vienna Insurance (-2,93 Prozent auf 66,20 EUR), AT S (AT&S) (-1,91 Prozent auf 51,30 EUR), DO (-1,55 Prozent auf 191,00 EUR) und BAWAG (-1,16 Prozent auf 136,70 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im ATX ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 239 174 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 41,554 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Blick

Im ATX präsentiert die CPI Europe-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,17 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX
Zum ATX-Chart
Zur ATX-Realtime-Indikation

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu BAWAG

mehr Nachrichten