Wienerberger Aktie
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
|ATX-Marktbericht
|
10.02.2026 15:59:27
Schwacher Handel: ATX zeigt sich am Dienstagnachmittag leichter
Am Dienstag bewegt sich der ATX um 15:42 Uhr via Wiener Börse 0,20 Prozent leichter bei 5 742,05 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 164,724 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,036 Prozent auf 5 751,47 Punkte an der Kurstafel, nach 5 753,52 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des ATX betrug 5 762,31 Punkte, das Tagestief hingegen 5 712,86 Zähler.
So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, bei 5 403,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.11.2025, wies der ATX einen Stand von 4 836,42 Punkten auf. Der ATX stand vor einem Jahr, am 10.02.2025, bei 3 909,37 Punkten.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 7,29 Prozent zu Buche. Bei 5 762,31 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 314,88 Zählern.
Gewinner und Verlierer im ATX
Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell Wienerberger (+ 1,94 Prozent auf 30,42 EUR), OMV (+ 1,33 Prozent auf 53,45 EUR), voestalpine (+ 1,02 Prozent auf 43,66 EUR), Verbund (+ 0,83 Prozent auf 61,10 EUR) und CA Immobilien (+ 0,79 Prozent auf 25,58 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil UNIQA Insurance (-3,10 Prozent auf 15,64 EUR), Vienna Insurance (-2,93 Prozent auf 66,20 EUR), AT S (AT&S) (-1,91 Prozent auf 51,30 EUR), DO (-1,55 Prozent auf 191,00 EUR) und BAWAG (-1,16 Prozent auf 136,70 EUR).
Diese ATX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im ATX ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 239 174 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 41,554 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Blick
Im ATX präsentiert die CPI Europe-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,17 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu BAWAG
|
12.02.26
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.at)
|
12.02.26
|Verluste in Wien: ATX beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
12.02.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime nachmittags in Rot (finanzen.at)
|
12.02.26
|Börse Wien: ATX am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
12.02.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
11.02.26