Schwacher Handel: ATX zeigt sich am Dienstagnachmittag leichter

Wenig Veränderung ist am Dienstag in Wien zu beobachten.

Am Dienstag bewegt sich der ATX um 15:42 Uhr via Wiener Börse 0,20 Prozent leichter bei 5 742,05 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 164,724 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,036 Prozent auf 5 751,47 Punkte an der Kurstafel, nach 5 753,52 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX betrug 5 762,31 Punkte, das Tagestief hingegen 5 712,86 Zähler.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, bei 5 403,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.11.2025, wies der ATX einen Stand von 4 836,42 Punkten auf. Der ATX stand vor einem Jahr, am 10.02.2025, bei 3 909,37 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 7,29 Prozent zu Buche. Bei 5 762,31 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 314,88 Zählern.

Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell Wienerberger (+ 1,94 Prozent auf 30,42 EUR), OMV (+ 1,33 Prozent auf 53,45 EUR), voestalpine (+ 1,02 Prozent auf 43,66 EUR), Verbund (+ 0,83 Prozent auf 61,10 EUR) und CA Immobilien (+ 0,79 Prozent auf 25,58 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil UNIQA Insurance (-3,10 Prozent auf 15,64 EUR), Vienna Insurance (-2,93 Prozent auf 66,20 EUR), AT S (AT&S) (-1,91 Prozent auf 51,30 EUR), DO (-1,55 Prozent auf 191,00 EUR) und BAWAG (-1,16 Prozent auf 136,70 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im ATX ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 239 174 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 41,554 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Blick

Im ATX präsentiert die CPI Europe-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,17 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

